Tribunal federal suspende ejecución de Christa Pike, la única mujer en el corredor de la muerte

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Un tribunal federal de apelaciones ordenó una suspensión temporal de la ejecución por inyección letal de Christa Pike, quien lleva más de tres décadas condenada por un crimen cometido en 1995. La medida busca analizar los argumentos de la defensa sobre su historial de abusos y trastornos psicológicos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 02:20 PM.
En Internacional y editada el 30/09/2026 02:23 PM.