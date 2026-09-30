Tribunal federal suspende ejecución de Christa Pike, la única mujer en el corredor de la muerte

Un tribunal federal de apelaciones suspendió la ejecución por inyección letal de Christa Pike, la única mujer que se encuentra actualmente en el corredor de la muerte de Tennessee, aproximadamente una hora antes de que esta estaba programada para llevarse a cabo.Suspensión de última horaEl Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito ordenó esta suspensión temporal después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazara el martes la petición de Pike para detener el proceso. El tribunal federal justificó su decisión por la necesidad de "analizar adecuadamente los argumentos presentados por las partes y resolver las cuestiones planteadas sobre el fondo del caso", según reportó la cadena NBC.Es importante destacar que esta suspensión no anula la condena de Pike ni supone una conmutación de su pena; la medida permanecerá en vigor hasta nueva orden del tribunal mientras se revisan los argumentos de la defensa.El crimen y las condenasPike, de 50 años, lleva más de tres décadas en el corredor de la muerte por el asesinato de su compañera del programa de capacitación laboral Job Corps, Colleen Slemmer, de 19 años. El crimen fue cometido en enero de 1995, cuando Pike tenía apenas 18 años.Según la investigación, Pike participó en el ataque junto a su entonces novio, Tadaryl Shipp (de 17 años), y Shadolla Peterson. El grupo golpeó y apuñaló a la joven antes de tallarle un pentagrama en el pecho. Pike fue condenada formalmente en 1996. Por su parte, Shipp recibió una sentencia de cadena perpetua, mientras que Peterson, quien colaboró con las autoridades, obtuvo una pena menor.Argumentos de la defensa y contexto legalLa defensa de Pike centró sus últimos recursos en su historial de abusos físicos y sexuales durante la infancia, así como en sus trastornos psicológicos, incluido el trastorno de estrés postraumático (TEPT). Sus abogados sostienen que estas circunstancias no fueron presentadas adecuadamente al jurado durante la fase de sentencia y que podrían haber influido en la imposición de la pena capital.Previamente, el gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, había rechazado la petición de clemencia de Pike tras revisar el caso, y el Tribunal Supremo también había denegado su solicitud inicial de suspensión.Este caso resalta las estadísticas de la pena capital en el país. De acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, desde que el Tribunal Supremo restableció esta sanción en 1976, solo 18 mujeres han sido ejecutadas, en contraste con más de 1,600 hombres.