Trump acuerda con líderes tecnológicos la autorregulación de la IA y lanza el portal America.gov

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El mandatario se reunió con los principales CEOs del sector para pactar un acuerdo "moralmente vinculante" sin imposiciones legales. El encuentro ocurre en medio de advertencias sobre riesgos existenciales y fallos de seguridad en modelos de IA, mientras la administración apuesta por un desarrollo acelerado para superar a China.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 08:24 AM.
En Internacional y editada el 30/09/2026 08:31 AM.