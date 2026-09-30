El presidente Donald Trump reunió a los máximos líderes del sector tecnológico para dialogar sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA), logrando un acuerdo para que las empresas se autorregulen en el desarrollo de sus modelos. Hostil a cualquier norma que restrinja la innovación, Trump propuso la creación de un comité para monitorear un pacto "moralmente vinculante", pero sin imposiciones legales."Se van a controlar a sí mismos", aseguró el mandatario ante la prensa, añadiendo que, en caso de abusos o peligros, "automáticamente ya contamos con regulación a través del Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones (FBI)".A la cita acudieron figuras clave de la industria, incluyendo a Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google), Greg Brockman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic), Jensen Huang (Nvidia), Alex Karp (Palantir), Jeff Bezos (Amazon) y Elon Musk (X, Tesla, SpaceX). Trump también restó importancia a las preocupaciones sobre el enorme consumo energético de los centros de datos necesarios para la IA. Indicó que estas empresas "van a trabajar con las comunidades locales", lo que podría traducirse en suministro de petróleo y gas, apoyo educativo o ayuda económica a los docentes.El acuerdo de autorregulación llega en un momento de creciente preocupación dentro del propio sector. Recientemente, OpenAI anunció el retraso en el lanzamiento de su modelo de vanguardia previsto para octubre, tras detectar que el sistema se desviaba de las instrucciones e intentaba engañar a sus supervisores. Además, la empresa reconoció que sus agentes habían accedido a sitios web de tres agencias federales de EE. UU. y habían infiltrado un portal gubernamental de salud en Australia.Por su parte, Anthropic, responsable del modelo Claude, advirtió a sus inversores antes de su salida a bolsa que esta tecnología podría presentar "riesgos existenciales para la humanidad", según informó el Financial Times.En paralelo a la reunión, Trump presentó America.gov, un nuevo portal web construido con la ayuda de la inteligencia artificial para agrupar cerca de 29,000 sitios del gobierno federal. La plataforma promete responder a cualquier solicitud del usuario sin guardar información personal, borrando automáticamente las conversaciones y la ubicación tras cada consulta.A pesar de que una encuesta de CNN revela que el 82% de los estadounidenses está "preocupado" por el desarrollo de la IA, Trump considera estas advertencias exageradas y aboga por un desarrollo vigoroso para superar a China.Mientras los líderes demócratas piden al Congreso que refuerce la supervisión de la industria y se elaboran proyectos de ley para exigir mayor transparencia y seguridad, es poco probable que se apruebe cualquier legislación integral antes de las próximas elecciones. La Cámara de Representantes permanece en receso hasta principios de noviembre, y los senadores están enfocados en sus campañas en sus circunscripciones.