Trump advierte sobre las acciones de Marco Rubio hacia Cuba en medio de "máxima presión"

...

El presidente de EE. UU. destacó el papel de su secretario de Estado en la estrategia hacia La Habana, mientras la isla enfrenta una aguda crisis energética agravada por el bloqueo petrolero tras la captura de Nicolás Maduro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 04:31 PM.
En Internacional y editada el 30/09/2026 04:37 PM.