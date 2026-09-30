Trump advierte sobre las acciones de Marco Rubio hacia Cuba en medio de "máxima presión"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado público a la población para que preste atención a las acciones que su secretario de Estado, Marco Rubio, pretende implementar con respecto a Cuba. La advertencia se produce en un contexto de aumento de la presión financiera de Washington sobre La Habana y con el diálogo bilateral actualmente en suspenso.La advertencia desde la Casa BlancaDurante un acto en la Casa Blanca para celebrar el Mes de la Herencia Hispana, Trump invitó a Rubio a subir al escenario y enfatizó su mensaje: "Vean lo que Marco Rubio hace con Cuba". Este comentario resalta el papel central que el secretario de Estado está asumiendo en la redefinición de la política exterior estadounidense hacia la isla caribeña.Crisis energética y estrategia de "máxima presión"La situación en Cuba se ha vuelto crítica. La profunda crisis energética que vive el país desde mediados de 2024 se ha agudizado notablemente desde enero, exacerbada por un cerco petrolero aplicado por Estados Unidos. Esta medida se intensificó después de que Washington capturara al expresidente venezolano, Nicolás Maduro, lo que desencadenó una serie de acciones de "máxima presión".Estas medidas se dirigen contra personas y entidades vinculadas al gobierno cubano o que operan en sectores clave de la isla, como la energía, la defensa, las finanzas y la minería. A este escenario se suman repetidas insinuaciones y rumores en el ámbito geopolítico sobre una posible futura intervención estadounidense en la isla.Posturas encontradas: ¿Acuerdo diplomático o confrontación?A pesar de la línea dura, existen matices en el discurso de la administración. El 28 de septiembre, Marco Rubio insistió en calificar a Cuba como un "Estado fallido", advirtiendo que el gobierno estadounidense no permitirá que la isla se convierta en una base de operaciones que amenace la seguridad nacional de Washington.Sin embargo, apenas dos días antes, el 26 de septiembre, el propio Trump había expresado una postura diferente, afirmando que confía en alcanzar un acuerdo con La Habana y que, probablemente, no será necesaria una operación militar. Esta dualidad en el mensaje deja abierta la incógnita sobre si la estrategia final hacia Cuba se inclinará hacia la confrontación total o hacia una negociación condicionada por la actual presión económica.