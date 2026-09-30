Trump exige la renuncia de Jerome Powell tras sobrecostos en la remodelación de la Reserva Federal

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El presidente de EE. UU. pidió la salida inmediata del gobernador de la Fed, citando un informe que revela mala gestión y un presupuesto que se disparó a 2,500 millones de dólares. Sin embargo, la inspectoría no halló delitos penales, mientras la nueva dirección de la entidad asume el control del proyecto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 02:47 PM.
En Internacional y editada el 30/09/2026 02:55 PM.