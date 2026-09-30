Trump exige la renuncia de Jerome Powell tras sobrecostos en la remodelación de la Reserva Federal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió la renuncia inmediata de Jerome Powell de su puesto en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. El reclamo se desató tras la publicación de un informe de la Oficina del Inspector General que expone graves deficiencias administrativas y sobrecostos multimillonarios en las obras de remodelación de la sede del banco central en Washington, D.C.Acusaciones de "corrupción o incompetencia"A través de su red social Truth Social, Trump arremetió contra el funcionario, apodándolo "Too Late" (Demasiado Tarde) Powell, e informó que solicitó formalmente al fiscal general de la nación, Todd Blanche, analizar los hallazgos del reporte fiscal. El objetivo es evaluar el inicio de acciones legales por presunta corrupción o incompetencia, especialmente ante un complejo de edificios que, según el informe, superó el presupuesto en cientos de millones y ahora costará al menos 2,500 millones de dólares, sin que se vislumbre un final claro.Hallazgos del Inspector General: mala gestión, pero no delitoContrario a las alegaciones de los fiscales del gobierno de Trump, la inspectoría interna de la Fed determinó que, aunque la institución gestionó de manera deficiente el proyecto de renovación, no cometió ninguna infracción penal.El informe de 120 páginas señala que una variedad de errores de la Junta de Gobernadores infló el costo del proyecto, que pasó de una estimación original de 921 millones de dólares en febrero de 2020 a 2,018 millones en diciembre de 2024. La junta no obtuvo una estimación integral de costos al inicio, ni fijó un costo máximo total, lo que transformó el acuerdo en un contrato "de costos reembolsados con una actitud de pagarlo sobre la marcha".El factor determinante de los retrasos y sobrecostos no fueron los elementos de lujo criticados por algunos republicanos (como fachadas de mármol, de hecho impulsadas por designados del propio Trump), sino un cambio de diseño en 2023 que transformó un espacio de trabajo abierto en oficinas cerradas, retrasando la búsqueda de un tope de costos.Contexto político y judicialLa renovación se convirtió en un punto de fricción de alto perfil en los esfuerzos de Trump por presionar a la Fed para recortar su tasa de interés clave. La tensión escaló cuando el Departamento de Justicia investigó a Powell por presunto perjurio, una investigación que fue abandonada en abril después de que un juez anulara las citaciones emitidas por la fiscal federal Jeanine Pirro.Aunque Powell concluyó su lapso al timón del banco en mayo, dio el paso inusual de permanecer en la junta como uno de sus siete gobernadores hasta enero de 2028. Al conservar su puesto, impide que Trump cubra otra vacante en la junta, una estrategia que ha generado más fricciones.Reacciones y futuro del proyectoLa senadora demócrata Elizabeth Warren señaló que el informe confirma que la fiscal Pirro y el secretario de Justicia Blanche "no tienen base para reiniciar la cacería de brujas del presidente contra el expresidente de la Fed".Por su parte, el actual director del banco central, Kevin Warsh (quien asumió el cargo en mayo), acogió con satisfacción las conclusiones de la inspectoría. Warsh anunció que la Administración de Servicios Generales (GSA) asumirá la gestión del proyecto y que la Fed contratará a un auditor independiente para evaluar todos los costos. La institución revisará los contratos y "buscará los remedios apropiados", incluido solicitar el reembolso por cualquier trabajo pagado pero no realizado, con la construcción ahora prevista para finalizar en diciembre de 2027.