Hallan en Grecia la escuela donde Aristóteles educó a Alejandro Magno, fundada por Filipo II

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Arqueólogos en el norte de Grecia han identificado el yacimiento de la antigua ciudad de Mieza como la escuela de élite fundada por Filipo II, donde el filósofo Aristóteles formó al joven Alejandro Magno. El descubrimiento de aulas, estiletes y un complejo deportivo redefine la historia de la educación organizada en la antigüedad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/10/2026 09:44 AM.
En Internacional y editada el 02/10/2026 09:52 AM.