La ONU exige detener la ejecución de Christa Pike en Tennessee tras fallar dos inyecciones letales

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se pronunció contundentemente sobre el caso de Christa Pike, una mujer de 50 años condenada a muerte en Tennessee, Estados Unidos, quien sobrevivió a dos intentos de inyección letal y ahora lucha por su vida.Intervención de la ONU y denuncia de torturaVolker Türk rechazó el uso de la pena de muerte y exigió a las autoridades de Tennessee que no vuelvan a intentar ejecutar a Pike tras el fallido procedimiento. Por su parte, el abogado de la condenada, Randy Spivey, informó que hasta el momento no tiene información sobre el estado de salud de su cliente ni un pronóstico sobre las posibles consecuencias médicas que el fallo pudo haberle causado. Spivey aseguró que el procedimiento utilizado por las autoridades para cumplir con la pena capital fue una verdadera tortura.El fallido procedimiento del 30 de septiembreEl incidente ocurrió el pasado 30 de septiembre en el Riverbend Maximum Security Institution de Tennessee. Las autoridades administraron dos inyecciones letales de pentobarbital a Pike, pero las dosis no tuvieron el efecto esperado, lo que obligó a brindarle atención médica de emergencia.Investigación y cancelación de ejecuciones en TennesseeAnte la gravedad de los hechos, el gobernador del estado de Tennessee, Bill Lee, aseguró que se investigará a fondo el protocolo de pena capital en su estado. Como medida inmediata, Lee anunció la cancelación de cualquier otra ejecución programada para este 2026, mientras se determinan las causas del fallo en el procedimiento.Explicación médica del falloPara entender la gravedad del incidente, Joel Zivot, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory y consultor del equipo legal de Pike, explicó en una entrevista para la BBC por qué pudo haber fallado la dosis letal.Zivot detalló que el pentobarbital es un medicamento barbitúrico que afecta el sistema nervioso central y se utiliza como sedante, anticonvulsivo o para inducir el sueño. Una sobredosis de esta sustancia ocasiona graves afectaciones en el aparato respiratorio y puede ser mortal, lo que hace que el fallo en su administración no solo sea un problema logístico, sino un grave riesgo para la integridad física y la vida del reo, reforzando las críticas sobre la crueldad y la falta de fiabilidad de este método de ejecución.