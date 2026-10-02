La ONU exige detener la ejecución de Christa Pike en Tennessee tras fallar dos inyecciones letales

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El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió a las autoridades de Tennessee no reintentar la ejecución de Christa Pike, de 50 años, después de que dos dosis de pentobarbital no surtieran efecto el 30 de septiembre. El gobernador Bill Lee canceló otras ejecuciones programadas para 2026 y ordenó una investigación del protocolo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/10/2026 11:07 AM.
En Internacional y editada el 02/10/2026 11:30 AM.