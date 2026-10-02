Trump defiende sus deportaciones masivas pese a la caída de apoyo latino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió en defensa de las medidas implementadas a través de su política migratoria, asegurando que las deportaciones son "algo que tienen que hacer", pese a la creciente pérdida de respaldo de la comunidad mexicana y latina. El mandatario llegó a sostener que, si se presentaran a elecciones hoy, ganaría con una ventaja del 25%, "especialmente con el apoyo hispano".Caída del apoyo latino y récord de detencionesEsta narrativa contrasta con los datos recientes. Una encuesta publicada por The Cook Political Report y TelevisaUnivisión, realizada entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre a 1,000 votantes latinos probables en Texas, reveló que solo el 33% aprueba su gestión. Además, el 18% de los hispanos que votaron por él en los comicios de 2024 ahora desaprueba su desempeño.Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, la política migratoria ha disparado los arrestos. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo a casi 51,000 personas en agosto, marcando un récord por tercer mes consecutivo, con alrededor de 1,200 deportaciones diarias. Datos analizados por medios locales muestran un cambio en el perfil de los detenidos: menos de una cuarta parte de los arrestados en julio tenía condenas penales, frente a casi el 60% en diciembre de 2024.México exige cuentas: visitas consulares y el caso "Alligator Alcatraz"Frente a esta situación, el gobierno mexicano ha intensificado su respuesta. El embajador de México en EE. UU., Roberto Lazzeri, visitó centros de detención en Texas (Prairieland y Montgomery) y Virginia (Caroline Detention Facility) durante sus primeros 100 días en Washington. Tras escuchar testimonios de personas que cruzaron sin documentos, calificó la separación de familias como "la tragedia más grande" y mantiene comunicación directa con autoridades del ICE en Dallas, Houston y Atlanta para fortalecer la protección consular.Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que solicitará un reporte oficial sobre el uso de "jaulas metálicas" en el centro de detención Alligator Alcatraz, en Florida. La controversia surge tras un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, citado por CNN, que señala que 79 detenidos fueron encerrados en pequeños espacios metálicos entre el 17 de julio de 2025 y el 18 de enero de 2026, por periodos de minutos hasta casi dos horas. Aunque Sheinbaum aclaró que, hasta el momento, no ha recibido denuncias directas de deportados a través del programa México te Abraza sobre este maltrato, la investigación seguirá su curso.Balance trágico y acciones legales internacionalesEl costo humano de estas políticas ha sido elevado. Según informó el canciller Roberto Velasco, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destinó 24,788.38 dólares para repatriar los restos de 7 de los 17 migrantes mexicanos que han fallecido bajo custodia del ICE desde mayo de 2025. Los decesos se han registrado en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.Ante estos hechos, el Gobierno de México ha escalado sus acciones: