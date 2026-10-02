Trump defiende sus deportaciones masivas pese a la caída de apoyo latino

...

El mandatario estadounidense justificó su endurecimiento migratorio asegurando contar con respaldo hispano, pese a que encuestas muestran una caída en su aprobación. Mientras el ICE registra cifras récord de detenciones, el gobierno de México intensifica su presión diplomática y consular ante las muertes de connacionales y el uso de celdas de aislamiento.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/10/2026 10:39 AM.
En Internacional y editada el 02/10/2026 10:43 AM.