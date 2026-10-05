Crisis de vivienda en España: inquilinos acampan en la Puerta del Sol tras el rechazo al decreto

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Miles de personas protestan en Madrid contra la especulación inmobiliaria y los desalojos impulsados por fondos de inversión. El presidente Pedro Sánchez vio rechazado su decreto de urgencia por la oposición conservadora, agravando la tensión política en un país donde el 41% de la población considera el acceso a la vivienda su principal problema.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/10/2026 09:32 AM.
En Internacional y editada el 05/10/2026 09:39 AM.