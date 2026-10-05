Crisis de vivienda en España: inquilinos acampan en la Puerta del Sol tras el rechazo al decreto

La cuenta atrás para miles de inquilinos en España ha comenzado, desatando una ola de protestas que ha convertido el acceso a la vivienda en el epicentro de la crisis política y social del país. Lo que para Carlos Rubio, un joven de Madrid, era un hogar desde hace cuatro años, ahora tiene fecha de caducidad: junio de 2027.El reloj en contra y la especulación inmobiliariaRubio es solo un rostro de una realidad cada vez más común. Paga 900 euros por un departamento de dos habitaciones en el barrio de Malasaña, pero el fondo de inversión Vencar Capital compró recientemente todo el bloque con la intención de expulsar a los vecinos para construir pisos de lujo. Un espacio similar en la zona se renta ahora por 1,800 euros, y los futuros departamentos podrían alcanzar los dos millones de euros, una cifra inalcanzable para los residentes actuales.Para forzar los desalojos, estos fondos suelen contratar empresas de "desokupación", compañías privadas denunciadas reiteradamente por hostigamiento y tácticas ilegales. Este fenómeno de disparo de precios y proliferación de pisos turísticos (como Airbnb) se replica no solo en Madrid, sino en otras capitales como la Ciudad de México.El "terremoto político" por el caso MaricarmenLa chispa que encendió la pólvora fue el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada de su hogar por un fondo buitre el pasado 23 de septiembre. El caso provocó un terremoto político que llevó a decenas de personas a acampar en la Puerta del Sol desde el 26 de septiembre, en una movilización convocada por el Sindicato de Inquilinas.En respuesta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), presentó un decreto de urgencia para limitar la venta de viviendas a fondos de inversión y prohibir los desahucios de personas vulnerables. Sin embargo, los partidos conservadores (PP, Vox, Junts y UPN), que cuentan con mayoría en el Congreso, rechazaron las medidas. Este bloqueo podría forzar a Sánchez a convocar elecciones anticipadas, debatiéndose entre seguir gobernando en minoría o acudir a las urnas.Una generación sin hogar y el fantasma de los "indignados"Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 41% de la población española asegura que la vivienda es su principal dificultad. La edad media para independizarse ha subido hasta los 30 años, y muchos jóvenes se sienten atrapados. Andrea, una de las jóvenes que acampa en Sol, resume la frustración de su generación: "Estamos peor que entonces", refiriéndose a las protestas de los indignados de 2011, de las que nació la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y figuras como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Hoy, el problema se ha trasladado de las hipotecas a los alquileres.El Sindicato de Inquilinas propone medidas radicales para frenar la crisis: una rebaja del 50% en las rentas, la expropiación de pisos en manos de fondos buitre y la implementación de contratos de alquiler indefinidos. Mientras la arena política se tensa, inquilinos como Carlos, Andrea y Luciano siguen protestando con el miedo constante de que, cualquier día, su hogar se convierta en impagable o sean anunciados como el próximo desalojo.