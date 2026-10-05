Hospitales en Siberia entran en cuarentena por sospecha de peste pulmonar

Varios hospitales de la región siberiana de Irkutsk, en Rusia, han sido puestos en cuarentena preventiva debido a sospechas de un brote de peste pulmonar, según informó el canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal). La medida surge en medio de rumores sobre posibles contagios entre el personal médico local, desatando la alarma en la región.Cuarentena en centros médicos y silencio oficialDe acuerdo con el medio, en al menos cuatro instituciones médicas, incluyendo un hospital pediátrico, se impusieron cuarentenas de hasta tres semanas. Sin embargo, una fuente de los servicios de Sanidad regionales señaló que las autoridades no han reconocido oficialmente el hecho y que en ningún documento figura el diagnóstico de "peste pulmonar".El viernes 2 de octubre, el gobernador local, Ígor Kobzev, celebró una reunión de emergencia debido a "la sospecha de un caso de contagio de un habitante de la región con una infección especialmente peligrosa", sin puntualizar de qué enfermedad se trataba, aunque indicó que las autoridades han activado un plan de contingencias y acciones sanitarias.El fallecimiento de la investigadoraEl detonante de las medidas fue reportado por el portal independiente Meduza: la semana pasada falleció una joven de 28 años en un hospital de Shélejov, ciudad satélite de la capital regional. La víctima era empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente.Las hipótesis del contagioRospotrebnadzor, el servicio ruso de protección a los consumidores, evitó mencionar en todo momento un posible contagio de peste, aseverando que el diagnóstico oficial fue una "neumonía de etiología no establecida".Hasta el momento, las autoridades estudian dos versiones principales sobre el origen del fallecimiento: