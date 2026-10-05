Hospitales en Siberia entran en cuarentena por sospecha de peste pulmonar

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Al menos cuatro centros médicos en la región de Irkutsk fueron aislados preventivamente luego del fallecimiento de una empleada de 28 años del Instituto de Investigaciones de la Peste. Mientras las autoridades rusas diagnostican oficialmente "neumonía de etiología no establecida", se investigan dos hipótesis: un contagio en el extranjero o un accidente laboral en el laboratorio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/10/2026 09:39 AM.
En Internacional y editada el 05/10/2026 09:45 AM.