Una mujer acusada de espiar para China al hijo del presidente taiwanés Lai Ching-te y a su familia

Las autoridades de Estados Unidos y Taiwán confirmaron el arresto de una mujer acusada de realizar labores de espionaje para China en contra del hijo del presidente taiwanés Lai Ching-te y su familia. La sospechosa fue identificada como Wanying Zhang, de 34 años.
Detalles de la operación de espionajeEl fiscal adjunto estadounidense, Bill Essayli, informó a través de una publicación en X que Zhang enfrenta cargos por actuar como agente no registrada del gobierno chino y por vigilar a un familiar cercano de un alto funcionario taiwanés. Por su parte, el FBI detalló que la acusada grabó la residencia y los vehículos del hijo de Lai, además de enviar la información obtenida a sus superiores en la República Popular China.
De acuerdo con la investigación, Zhang viajó a Seattle el 1 de septiembre de 2025, donde alquiló un Nissan negro y se dirigió a la vivienda del objetivo. En el lugar, las cámaras de seguridad de un vecino captaron el momento en que filmaba a la familia. Posteriormente, la mujer envió fotografías, videos y datos sobre las matrículas de los vehículos a los funcionarios chinos.
Captura y reacciones oficialesZhang fue detenida por agentes del FBI el domingo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en el momento en que intentaba abordar un vuelo con destino a China. Está previsto que comparezca por primera vez ante un tribunal federal el lunes.
El director del FBI, Kash Patel, celebró la detención y lanzó una advertencia a los adversarios extranjeros, señalando que Estados Unidos ya no es un territorio seguro para ejecutar operaciones de espionaje.
En tanto, la oficina presidencial de Taiwán condenó enfáticamente lo que calificó como "actos bárbaros" de "represión transnacional". Beijing mantiene la postura de que Taiwán forma parte de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para anexar la isla. Lai, quien asumió la presidencia en enero de 2024, es un firme defensor de la soberanía taiwanesa y es considerado un adversario por el liderazgo chino.