Una mujer acusada de espiar para China al hijo del presidente taiwanés Lai Ching-te y a su familia

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Las autoridades de Estados Unidos y Taiwán informaron sobre la detención de Wanying Zhang, de 34 años, acusada de actuar como agente no registrada de China y vigilar al hijo del presidente taiwanés Lai Ching-te y a su familia en territorio estadounidense.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/10/2026 01:23 PM.
En Internacional y editada el 05/10/2026 01:33 PM.