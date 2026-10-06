Corea del Sur investiga ciberataques masivos a bancos con filtración de datos de 67.000 clientes

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La Policía de Corea del Sur inició una investigación formal tras una serie de ciberataques contra importantes instituciones financieras, incluyendo Hana Bank, KB Kookmin y Shinhan, que resultaron en la filtración de datos personales de más de 67.000 clientes. La primera ministra, Han Seong-sook, ha exigido una reforma integral del sistema de protección de información ante la amenaza de que estos ataques se expandan a otros sectores estratégicos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/10/2026 09:19 AM.
En Internacional y editada el 06/10/2026 09:24 AM.