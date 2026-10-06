Corea del Sur investiga ciberataques masivos a bancos con filtración de datos de 67.000 clientes

Las autoridades de Seúl conformaron un equipo especializado de 28 miembros para investigar los ciberataques que han afectado a las principales entidades bancarias del país, entre ellas Hana Bank, KB Kookmin y Shinhan. Según la agencia de noticias Yonhap, el caso podría ser remitido a la agencia de investigación de delitos graves debido a su magnitud.De acuerdo con la investigación preliminar, se estima que los datos sensibles de más de 67.000 personas —incluyendo nombres, información de contacto, ingresos anuales y límites de crédito— han sido comprometidos. La entidad más afectada ha sido el Yegaram Saving Bank, con una filtración que impacta a aproximadamente 44.000 clientes.El portal de noticias The Korea Times revela que, en uno de los servidores vinculados al ataque, se encontraron rastros asociados al agente de inteligencia artificial chino Artex AI. Las autoridades creen que los ciberdelincuentes operaron desde el extranjero, utilizando esta herramienta de IA para vulnerar los sistemas y acceder a la información confidencial de los bancos, aunque aún no han concretado el país de origen de los atacantes.Ante la gravedad del incidente, la primera ministra, Han Seong-sook, solicitó una reforma integral del sistema de protección de información del país, advirtiendo que las medidas de seguridad actuales han demostrado ser inefectivas. Además, alertó que métodos de piratería similares podrían extenderse rápidamente más allá del sector financiero, alcanzando al Gobierno y a otras industrias críticas.En respuesta inmediata, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) convocó una reunión de emergencia con reguladores y ejecutivos de las instituciones afectadas, ordenando el reforzamiento de los controles de acceso y el intercambio de inteligencia sobre amenazas para prevenir nuevos incidentes.Este episodio pone bajo la lupa la eficacia de las inversiones en ciberseguridad, dado que Shinhan, KB Kookmin y Hana Bank habían destacado en sus informes contar con evaluaciones de primer nivel y certificaciones de seguridad, habiendo invertido en conjunto aproximadamente 124 mil millones de wones (15,9 millones de euros) en protección de datos durante el año pasado, según el periódico Chosun.Cabe mencionar que esta investigación coincide con una ola de ataques informáticos, filtraciones y ransomware registrados recientemente en Japón, los cuales afectan potencialmente a millones de personas en el archipiélago, aunque de momento las autoridades no han establecido un vínculo directo entre los incidentes de ambos países.