Donald Trump aprueba la ejecución por fusilamiento del autor de la masacre de Fort Hood en 2009

La decisión fue confirmada este lunes a través de la cuenta oficial en X del vocero del Pentágono, Sean Parnell, quien detalló que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, fue quien recomendó la ejecución por fusilamiento y que el presidente Trump otorgó su aprobación final.De acuerdo con el vocero, el secretario del Ejército será ahora el encargado de determinar la fecha y el lugar específicos para llevar a cabo la sentencia. Actualmente, Hasan se encuentra recluido en la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas, donde espera el cumplimiento de su condena desde que fue sentenciado.La masacre de Fort Hood y el perfil del condenadoEl ataque ocurrió el 5 de noviembre de 2009, cuando Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército con el rango de mayor, abrió fuego contra soldados estadunidenses en el Centro de Preparación para Soldados de Fort Hood. En ese lugar, militares esperaban para ser desplegados o regresar de misiones en el extranjero. Durante el ataque, el perpetrador gritó "Allahu Akbar", dejando un saldo de 13 muertos y 32 heridos, en lo que fue considerado el tiroteo más mortífero ocurrido en una instalación militar de Estados Unidos.Investigaciones posteriores determinaron que Hasan había mantenido contactos con el clérigo radical Anwar al Awlaki, quien más tarde se convertiría en una figura destacada de Al Qaeda en la península arábiga.Hasan fue juzgado por un tribunal militar, donde se declaró no culpable y actuó como su propio abogado durante el proceso. Sin embargo, el 28 de agosto de 2013, fue condenado a muerte por unanimidad de los miembros del tribunal por trece cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato premeditado, cerrando así un caso que marcó un hito en la historia de la seguridad en las bases militares del país.