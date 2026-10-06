Donald Trump aprueba la ejecución por fusilamiento del autor de la masacre de Fort Hood en 2009

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la ejecución por fusilamiento del exmayor del Ejército Nidal Malik Hasan, condenado a muerte por la masacre de 2009 en la base militar de Fort Hood, Texas, donde asesinó a 13 personas e hirió a otras 32. La decisión fue confirmada por el Pentágono tras la recomendación del secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/10/2026 09:26 AM.
En Internacional y editada el 06/10/2026 09:31 AM.