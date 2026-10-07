Donald Trump promete cheques de 5.000 dólares a cada adulto si los republicanos retienen el Congreso

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El presidente Donald Trump prometió enviar un cheque de 5.000 dólares a cada adulto en Estados Unidos si el Partido Republicano mantiene el control del Congreso en las elecciones legislativas del 3 de noviembre. La propuesta, que costaría más de un billón de dólares, enfrenta serios obstáculos presupuestarios y un intenso debate legal sobre si viola las leyes federales contra la compra de votos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/10/2026 01:27 PM.
En Internacional y editada el 07/10/2026 01:40 PM.