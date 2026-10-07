Donald Trump promete cheques de 5.000 dólares a cada adulto si los republicanos retienen el Congreso

Durante la reciente Convención Republicana en Dallas, el presidente Donald Trump formuló una controvertida promesa: entregar un cheque de 5.000 dólares a cada ciudadano adulto si su partido logra imponerse y conservar la mayoría en el Congreso en las elecciones de medio mandato.El propio mandatario ha reconocido que el coste de esta medida rondaría el billón de dólares, lo que equivaldría a aproximadamente un sexto de todo el gasto presupuestario anual de Estados Unidos. Dado que el presidente no puede disponer unilateralmente de estos fondos, el desembolso tendría que ser autorizado por el Congreso. Para justificar el impacto en el creciente déficit nacional, Trump afirmó que el gasto se compensaría con promesas de inversión en el país que él calcula en "21 billones de dólares", una cifra que representa dos tercios del Producto Interior Bruto (PIB) anual y que, hasta la fecha, nadie más ha estimado o confirmado.Debate legal y nuevo subsidio al MedicareLa legislación federal castiga a quien ofrezca dinero a una persona a cambio de que vote, se abstenga o lo haga a favor o en contra de un candidato. Sin embargo, los expertos consultados discrepan sobre si la propuesta de Trump entraría en esa categoría, dado que el pago estaría condicionado al resultado general del partido y no al voto individual.Además de los cheques, el mandatario anunció este sábado un subsidio adicional de 100 dólares para 20 millones de jubilados. Estos fondos provendrían de los 2.000 millones del llamado Medicare Improvement Fund, establecido en 2008 para proteger las coberturas del plan sanitario para jubilados y personas con discapacidad, el cual actualmente tiene un costo de 202 dólares mensuales.Un contexto político de alta tensiónEstos anuncios se producen a solo un mes de los comicios legislativos del 3 de noviembre, para los cuales las encuestas pronostican una posible derrota republicana y la pérdida del control de las dos cámaras del Congreso.Ante este escenario, Trump ha advertido que, si los demócratas ganan las legislativas, tratarán de aprobar un juicio político (impeachment) para sacarlo del poder, mientras que sus asesores temen ser sometidos a investigaciones por posible corrupción. En videos publicados en su red social, Truth, el presidente ha pedido a los votantes acudir a las urnas para "derrotar el programa de la izquierda radical", instándolos a depositar sus papeletas "como si su nombre fuera el que estaba en ella", a pesar de que estos comicios no incluyen la presidencia en la boleta electoral.