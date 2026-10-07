Francia suspende el uso de granadas aturdidoras tras protestas estudiantiles, hay 6.500 detenidos

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El gobierno de Francia anunció la suspensión del uso de granadas aturdidoras en las movilizaciones de liceos después de que un adolescente perdiera una mano, en medio de una ola de protestas que ha dejado más de 6.500 detenidos y cientos de heridos. Mientras tanto, el alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, se viralizó al actuar como escudo humano para proteger a los manifestantes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/10/2026 11:14 AM.
En Internacional y editada el 07/10/2026 11:22 AM.