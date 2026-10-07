Francia suspende el uso de granadas aturdidoras tras protestas estudiantiles, hay 6.500 detenidos

Las protestas estudiantiles que reclaman mejores condiciones en los liceos de Francia han dejado un saldo de más de 6.500 personas arrestadas, en su mayoría menores de edad. Además, las movilizaciones han resultado en cientos de heridos, incluyendo a 215 estudiantes, 715 policías y 85 miembros del personal docente.En medio de este clima de tensión, un video se viralizó rápidamente en redes sociales mostrando a Bally Bagayoko, alcalde de Saint-Denis (un suburbio de París), actuando como escudo humano para proteger a estudiantes de secundaria frente a la policía. Bagayoko, de 52 años y nacido en Francia de padres malienses, fue elegido el 15 de marzo al frente de una coalición de La Francia Insumisa (LFI) y el Partido Comunista. En las imágenes, el funcionario usa sus brazos para resguardar a los adolescentes mientras les pide a los agentes que se detengan, momento en el que recibió el impacto directo de gases lacrimógenos, por lo que tuvo que ser atendido in situ con solución salina.A pesar de que el alcalde ha expresado su oposición a la violencia, su apoyo a los estudiantes le ha generado conflictos institucionales. A finales de septiembre, el prefecto de policía de París remitió un informe a la Fiscalía de Bobigny por presunta "provocación a cometer un delito", aunque Bagayoko ha llegado a justificar el uso de la violencia en ciertos casos extremos.Suspensión de granadas aturdidoras tras grave accidenteLa situación escaló a un punto crítico después de que un estudiante de 15 años perdiera una mano en la ciudad de Lens, en el norte de Francia, al recoger una granada de dispersión lanzada por la policía. Adicionalmente, otro adolescente de 14 años perdió varios dientes en el noroeste de París por el estallido de una granada de gas lacrimógeno a muy corta distancia.Ante estos hechos, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció en una entrevista a la radio francesa RTL la suspensión inmediata del uso de granadas aturdidoras por parte de la policía. El funcionario aclaró que esta medida se aplica "únicamente para las protestas de estudiantes de liceos" y "solo durante el tiempo necesario para comprender lo que ocurrió".Respuesta del gobierno y nuevas convocatoriasEl presidente Emmanuel Macron convocó a miembros clave de su gobierno para abordar la crisis, negando rotundamente que exista una "represión policial" contra los manifestantes. Como parte de las medidas de control, la policía ha abierto 18 investigaciones internas para esclarecer denuncias de mala conducta desde el inicio de las protestas.Pese a estas acciones por parte del Ejecutivo, la tensión no parece ceder. Varios sindicatos del sector educativo han hecho un llamado a la huelga y a realizar nuevas manifestaciones para este jueves, manteniendo la presión sobre las autoridades para lograr mejoras en las condiciones de los establecimientos educativos.