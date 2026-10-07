Kenia confirma su primer caso de ébola tras el fallecimiento de un ciudadano contagiado en la Repúbl

Las autoridades sanitarias de Kenia confirmaron la detección de la cepa Bundibugyo del virus del ébola en un ciudadano keniano que residía en la República Democrática del Congo (RDC) desde hacía siete años. El paciente, quien cayó enfermo hace aproximadamente un mes, recibió tratamiento en varios hospitales congoleños antes de viajar por carretera hasta Kampala, capital de Uganda, y posteriormente tomar un vuelo de la aerolínea Jambojet con destino a Nairobi.Al aterrizar el pasado día 3 en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta (JKIA), el principal recinto aéreo de Kenia, el hombre se sometió a los controles de salud pública habituales. Sin embargo, presentaba un cuadro clínico severo que incluía fiebre, escalofríos, fatiga intensa, debilidad, dolor muscular, dificultad para tragar, garganta irritada y hemorragias subcutáneas en los puntos de inyección. A pesar de recibir tratamiento de apoyo, el paciente falleció la noche del lunes alrededor de las 23:30 horas (tiempo local). Cabe destacar que para esta cepa específica del virus no existe actualmente un tratamiento específico ni vacunas aprobadas.Rastreo de contactos y alerta sanitariaAnte el fallecimiento, las autoridades kenianas activaron de inmediato los protocolos de contención. Se encuentra en marcha la búsqueda y localización de los 23 pasajeros y los 4 miembros de la tripulación que viajaron en el mismo vuelo que el paciente. Hasta el momento, se han identificado 28 contactos estrechos del difunto, entre los que se incluyen familiares y personal médico que lo atendió durante su breve estancia en Nairobi.El contexto del brote en la RDC y la región
Este caso se enmarca en el decimoséptimo brote de ébola declarado en la RDC el pasado 15 de mayo. Según el último balance del gobierno congoleño con datos actualizados al 3 de octubre, la epidemia ha dejado un saldo devastador de 8.544 casos y 4.114 muertos confirmados.El virus afecta actualmente a 64 zonas de salud distribuidas en siete provincias del país africano: Ituri, Tshopo, Bas-Uélé, Haut-Uélé, Kivu del Norte, Kivu del Sur y Ubangi del Sur. Este episodio se consolida como el segundo brote más mortífero de la historia a nivel global, solo superado por la epidemia que asoló África occidental entre 2014 y 2016, la cual causó 28.000 contagios y unos 11.000 fallecidos.La propagación regional del virus también había alcanzado a la vecina Uganda, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de ese brote el 26 de agosto, tras contabilizar 20 contagios confirmados (15 de ellos importados de la RDC) y 2 muertes.