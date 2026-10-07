Kenia confirma su primer caso de ébola tras el fallecimiento de un ciudadano contagiado en la Repúbl

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El gobierno de Kenia confirmó este martes su primer caso de ébola en Nairobi, correspondiente a un ciudadano keniano que falleció tras contraer la enfermedad en la República Democrática del Congo (RDC). Las autoridades sanitarias ya iniciaron el rastreo de 28 contactos estrechos, incluidos pasajeros y tripulación del vuelo en el que el paciente llegó al país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/10/2026 10:05 AM.
En Internacional y editada el 07/10/2026 10:10 AM.