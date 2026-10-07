Rusia niega riesgo epidémico en Siberia tras muerte de empleada en instituto de investigación

Según Rospotrebnadzor, la técnica de laboratorio se había vacunado y contaba con inmunidad frente a las infecciones peligrosas con las que trabajaba. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Europea y Estados Unidos han pedido a Rusia que actúe con transparencia.
La OMS ha estimado que el riesgo es "bajo" para Rusia y "muy bajo" para Europa. Sin embargo, Mongolia ha ordenado extremar la vigilancia y varios países han pedido más información sobre la situación. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que planea tener una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para abordar la situación.
La vocera de la Comisión Europea, Eva Hrncirova, ha exigido a Rusia que proporcione información "rápida y transparente" sobre la situación. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha solicitado aclarar la información en los medios sobre un segundo empleado con neumonía de origen indeterminado.