Rusia niega riesgo epidémico en Siberia tras muerte de empleada en instituto de investigación

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Rusia ha negado cualquier riesgo epidémico en Siberia tras la muerte de una empleada de un instituto de investigación sobre la peste, pero otros países han pedido más transparencia. La empleada, una mujer de 28 años, murió por peste después de infectarse por un tubo de ensayo roto en el laboratorio de un instituto en Irkutsk

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/10/2026 10:13 AM.
En Internacional y editada el 07/10/2026 10:22 AM.