Rusia responde al lanzamiento de un misil balístico intercontinental de Francia

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El Kremlin ha respondido al lanzamiento de un misil balístico intercontinental de Francia con un lanzamiento de prueba propio, afirmando que está adoptando "las medidas necesarias para garantizar su seguridad nacional a un nivel estratégico".

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/10/2026 11:54 AM.
En Internacional y editada el 07/10/2026 11:57 AM.