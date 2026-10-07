Rusia responde al lanzamiento de un misil balístico intercontinental de Francia

El Kremlin ha afirmado que ha recibido "alto y claro" el mensaje del presidente francés, Emmanuel Macron, con el lanzamiento de un misil balístico intercontinental M51.3 de nueva generación desde un submarino nuclear lanzamisiles frente a las costas de Finisterre, en el oeste de Francia.
Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, ha denunciado que la Unión Europea se está convirtiendo en un "bloque político-militar" debido a su obsesión con la militarización, y ha asegurado que Rusia adopta "las medidas necesarias para garantizar su seguridad nacional a un nivel estratégico".
El misil fue lanzado sin carga nuclear desde el submarino nuclear 'Le Vigilant' en el marco de la operación SMERTRIOS, según informó el Ministerio de las Fuerzas Armadas en un comunicado.
Putin ha admitido que Rusia no puede combatir contra la OTAN, pero ha subrayado que su país tiene "una ventaja competitiva" en alusión al armamento hipersónico.
El Kremlin ha advertido a Lituania que tomará medidas si decide desplegar armamento nuclear en su territorio después de que el Parlamento de la república báltica votara en primera lectura para eliminar la cláusula constitucional que impide dicho emplazamiento.
La tensión entre Rusia y la OTAN se ha incrementado en recientes días debido a los planes de la OTAN de bloquear el enclave báltico de Kaliningrado, lo que ha sido denunciado por diplomáticos rusos como un casus belli para Rusia.