Fallece Margaret Hamilton a los 90 años, la pionera que lideró el software del Programa Apolo

El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) expresó su profundo pesar por la muerte de Margaret Hamilton, a quien describió como "un ícono" y una pionera de la informática, mejor conocida por liderar el desarrollo del software de vuelo para las históricas misiones Apolo a la Luna.El homenaje fue respaldado por Jared Isaacman, administrador de la NASA, quien se unió al pésame destacando la importancia de su legado: "La mejor manera de honrar su legado es retomar finalmente donde dejó su generación y nunca dejar de avanzar", expresó el titular de la agencia espacial.Hamilton nació el 17 de agosto de 1936 en el estado de Indiana, Estados Unidos. Se graduó en Matemáticas en el Earlham College en 1958 y, a los 24 años, comenzó su carrera en el MIT, donde dejaría una marca indeleble en la historia de la computación.El nacimiento de la "ingeniería de software" y el Programa ApoloDurante el gobierno del entonces presidente John F. Kennedy, se asignó al MIT el desarrollo del software del Programa Apolo, con el objetivo histórico de llevar al ser humano a la Luna por primera vez. En esa época, como señaló Hamilton en una entrevista para la BBC, "el software no era tomado tan en serio como otras formas de ingeniería".Para cambiar esta percepción, Margaret Hamilton terminó liderando el equipo a cargo del software del módulo lunar y tomó una decisión que marcaría un antes y un después: creó el término "ingeniería de software" para que su disciplina lograra el reconocimiento profesional que merecía. "Cuando se me ocurrió el término, nadie lo había oído. Por mucho tiempo fue motivo de bromas constantes. Para mí fue un día memorable cuando uno de los grandes gurúes del hardware dijo en una reunión que estaba de acuerdo conmigo", relató la pionera.Desafíos en un campo dominado por hombresLa trayectoria de Hamilton no estuvo exenta de obstáculos. Ella misma describió que ser ingeniera en un medio dominado por hombres "no fue fácil". Además, su equipo de trabajo estaba sometido a una presión constante, ya que el margen de error era prácticamente nulo."El mayor desafío con el software de los vuelos Apolo era que la vida de los astronautas dependía de que todo fuera ultraconfiable", contó Hamilton, resumiento la inmensa responsabilidad que cargó sobre sus hombros y que, gracias a su rigor y visión, se convirtió en uno de los pilares del éxito de la exploración espacial.