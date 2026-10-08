Fallece Margaret Hamilton a los 90 años, la pionera que lideró el software del Programa Apolo

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El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) lamentó el fallecimiento de Margaret Hamilton a los 90 años, reconocida como una pionera de la informática por liderar el desarrollo del software de vuelo para las misiones Apolo a la Luna. Hamilton, quien acuñó el término "ingeniería de software", deja un legado imborrable en la historia de la exploración espacial y la tecnología.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/10/2026 09:48 AM.
En Internacional y editada el 08/10/2026 09:53 AM.