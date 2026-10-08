El Nobel de Literatura 2026 es para la canadiense Anne Carson

Este jueves, la Academia Sueca anunció en Estocolmo que el Premio Nobel de Literatura 2026 fue concedido a la canadiense Anne Carson. La decisión dejó fuera a la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, de 62 años, quien ya había sonado como posible ganadora en la edición 2025 (cuando el premio recayó en el húngaro László Krasznahorkai) y que este año volvió a integrar las quinielas internacionales.Junto a Rivera Garza, otros nombres que sonaban como fuertes candidatos eran la argentina Samanta Schweblin, la china Can Xue, el japonés Haruki Murakami, el español Enrique Vila-Matas y el australiano Gerald Murnane. Pese a la especulación, la Academia mantiene en secreto durante medio siglo los nombres de los candidatos y las deliberaciones del jurado. Con el fallo de este año, la expectativa de un regreso de autores de la región al máximo galardón literario no se confirmó, extendiendo la sequía latinoamericana a 16 años consecutivos.La trayectoria y el reconocimiento internacional de Cristina Rivera GarzaOriginaria de Matamoros, Tamaulipas, Rivera Garza acumula más de tres décadas de trabajo entre novelas, ensayos y poesía. Su obra se caracteriza por entrelazar la ficción con la investigación histórica y documental, un sello altamente reconocido por la crítica literaria en español.Su presencia en el circuito internacional se consolidó aún más en 2024, cuando obtuvo el Premio Pulitzer de No Ficción por El invencible verano de Liliana, libro en el que reconstruye el feminicidio de su hermana, Liliana Rivera Garza, basándose en documentos personales y testimonios recabados por la propia autora. A esta distinción se suman premios de la talla del Xavier Villaurrutia, el Sor Juana Inés de la Cruz y el Roger Caillois.Entre sus títulos más reconocidos se encuentran Nadie me verá llorar, ambientada en el mundo de la locura y la marginación social en el México de principios del siglo XX, y Autobiografía del algodón, novela sobre una huelga de agricultores en la frontera entre México y Estados Unidos en la década de 1930. Además, su bibliografía incluye una colección de ensayos escritos durante la guerra contra el narcotráfico en México, abordando el dolor social y personal producido por la violencia. Sus libros han sido traducidos a decenas de idiomas.Un futuro literario en marchaActualmente, Cristina Rivera Garza reside desde hace varios años en Estados Unidos, donde combina su escritura con la docencia universitaria. A pesar de la atención generada por su segunda nominación consecutiva como favorita al Nobel, la escritora continúa con su producción literaria habitual y, por el momento, no ha confirmado nuevos proyectos específicos relacionados con este reconocimiento, manteniendo el foco en su obra y su labor académica.