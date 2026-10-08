El Nobel de Literatura 2026 es para la canadiense Anne Carson

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La Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura 2026 a la poeta y ensayista canadiense Anne Carson, dejando fuera por segundo año consecutivo a la destacada escritora mexicana Cristina Rivera Garza, quien figuraba entre las favoritas de las casas de apuestas. Con esta decisión, se extiende a 16 años la ausencia de autores latinoamericanos en el palmarés, cuya última representación fue la del peruano Mario Vargas Llosa en 2010.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/10/2026 09:01 AM.
En Internacional y editada el 08/10/2026 09:48 AM.