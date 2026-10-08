PP y Vox se niegan a guardar un minuto de silencio por la muerte de Mari Carmen

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El fallecimiento de Mari Carmen, la mujer de 87 años que murió tras ser desahuciada de la casa donde vivió 70 años en Madrid, generó una fuerte tensión política. El PP y Vox se negaron a guardar un minuto de silencio en la Asamblea y el Ayuntamiento, mientras la izquierda lo realizó en el patio y la sociedad civil se moviliza exigiendo vivienda digna

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/10/2026 11:54 AM.
En Internacional y editada el 08/10/2026 12:07 PM.