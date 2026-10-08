PP y Vox se niegan a guardar un minuto de silencio por la muerte de Mari Carmen

En el pleno de la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid, los grupos parlamentarios de derecha y ultraderecha, el Partido Popular (PP) y Vox, se negaron a guardar un minuto de silencio en memoria de Mari Carmen. El argumento de ambos partidos fue que no iban a contribuir a la "utilización política" ni a una "campaña interesada" por el fallecimiento de la anciana, una mujer de la que en su momento políticos de estas filas, incluida la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, llegaron a burlarse.Dado que los minutos de silencio al inicio del Pleno requieren la unanimidad de los grupos, la negativa del PP y Vox impidió el homenaje oficial. Por el contrario, los grupos de izquierda, Más Madrid y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sí guardaron el minuto de silencio, pero tuvieron que hacerlo saliendo al patio de la Cámara madrileña. Desde Vox argumentaron que no participan en homenajes de "una izquierda que, con sus políticas, ha matado a Mari Carmen", mientras que el líder del PP criticó que la campaña electoral pretenda girar en torno a la crisis de la vivienda.Mari Carmen falleció en el hospital madrileño Gregorio Marañón tras haber sido ingresada el pasado 23 de septiembre por un cuadro severo de estrés y ansiedad, el mismo día en que fue sacada en camilla de su hogar. La anciana había vivido durante 70 años en un departamento con una renta congelada de 500 euros, pero el inmueble fue comprado por un fondo de inversión que le exigió pagar 1.650 euros, una cifra imposible de cubrir con su pensión de 1.300 euros.Tras el desahucio, se había alcanzado un acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid, sus abogados y el fondo de inversión para que pudiera regresar a su casa como inquilina mediante un contrato de ocho años y con una renta adaptada a sus ingresos. De hecho, este martes iba a firmar la documentación para volver a su hogar tras recibir el alta, pero su estado de salud se deterioró en los últimos días y finalmente perdió la vida.El caso de Mari Carmen desencadenó una ola de indignación y protestas contra los desahucios, incluyendo movilizaciones y una acampada en la Puerta del Sol que aún continúa. En la puerta de la que fue su casa, decenas de ciudadanos han creado un altar improvisado con velas, flores y mensajes como "Gracias por cambiar España" o "Lucharemos por ti". El Sindicato de Inquilinas de Madrid también dejó obsequios con el lema "Maricarmen se queda en nuestro corazón".Su historia dio forma popularmente al denominado "decreto Maricarmen", un paquete de medidas en materia de vivienda. Además, los principales sindicatos (UGT y CCOO) han convocado a una huelga general para el 11 de noviembre en demanda de vivienda digna.