Adolescente de 14 años hiere a balazos al director y a una profesora en un instituto de Aubagne

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Un adolescente de 14 años fue detenido tras disparar con un arma de calibre 12 al director y a una profesora en el instituto Joseph Lakanal de Aubagne, cerca de Marsella. Ambas víctimas fueron hospitalizadas y sus vidas no corren peligro, mientras el agresor fue reducido por un consejero escolar. Las autoridades descartan, por ahora, vínculos con las recientes movilizaciones estudiantiles en Francia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/10/2026 09:23 AM.
En Internacional y editada el 12/10/2026 09:31 AM.