Adolescente de 14 años hiere a balazos al director y a una profesora en un instituto de Aubagne

Un adolescente de 14 años, estudiante del propio centro, irrumpió en el instituto Joseph Lakanal en la localidad de Aubagne, a pocos kilómetros de Marsella, y disparó contra el director, de 53 años, y una profesora, de 37 años. Según informó la cadena francesa BFMTV, el agresor utilizó un proyectil de calibre 12. El incidente fue detenido rápidamente cuando el consejero principal de educación del centro logró reducir y desarmar al joven antes de que pudiera causar más daños.Tanto el director como la profesora fueron trasladados de inmediato al hospital, donde se reportó que, a pesar de las heridas, sus vidas no corren peligro. El alcalde de Aubagne, Jean-Pierre Squillari, aclaró en declaraciones frente al centro que los alumnos no presenciaron los hechos, ya que estos ocurrieron en un pasillo mientras los estudiantes se encontraban dentro de las aulas. Como medida de precaución y contención, se activó un dispositivo de atención psicológica para brindar apoyo a los alumnos y al personal del instituto.Por el momento, se desconocen los motivos y las intenciones exactas del adolescente, y la policía local continúa con las indagatorias para esclarecer el caso. Las autoridades francesas han señalado que, de momento, no se ha establecido ninguna relación entre este ataque y las movilizaciones estudiantiles que se han sucedido en el país, las cuales este mismo lunes dejaron al menos a ocho trabajadores del sistema educativo heridos, según datos del Ministerio de Educación. La investigación sigue abierta para determinar el origen del arma y el móvil del agresor.