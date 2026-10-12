Un incendio destruye el Marché des Enfants Rouges, el mercado cubierto más antiguo de París

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Un incendio en la madrugada arrasó con el Marché Couvert des Enfants Rouges, el mercado cubierto más antiguo de París, ubicado en el histórico barrio de Le Marais. El siniestro, que dejó a una bombera levemente herida, destruyó unos 17 comercios de este emblemático recinto, reconocido recientemente por la revista Food & Wine como el quinto mejor lugar de comida callejera del mundo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/10/2026 01:50 PM.
En Internacional y editada el 12/10/2026 01:55 PM.