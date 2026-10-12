Un incendio destruye el Marché des Enfants Rouges, el mercado cubierto más antiguo de París

Un devastador incendio se desató en la madrugada en el corazón de París, destruyendo el Marché Couvert des Enfants Rouges, el mercado cubierto más antiguo de la ciudad. Ubicado en el céntrico y turístico barrio de Le Marais, el recinto existe desde 1615 y debe su nombre a los atuendos rojos que vestían los huérfanos en un hospital cercano, el cual operó en la zona hasta 1772.Según informó el ayuntamiento, los bomberos tardaron aproximadamente dos horas en controlar las llamas, cuya causa aún se desconoce y está bajo investigación. Durante las labores de extinción, una mujer bombera resultó levemente herida.Reconocimiento gastronómico mundialLa pérdida de este espacio representa un duro golpe para la escena gastronómica parisina. Apenas este año, la prestigiosa revista Food & Wine clasificó al Marché des Enfants Rouges en el quinto lugar a nivel mundial en comida callejera, posicionándolo detrás de otros icónicos sitios en Londres, Bangkok, la ciudad francesa de Lyon y la Ciudad de México. El mercado era un punto de encuentro muy popular tanto para los parisinos como para los turistas, conocido por la diversidad y calidad de sus puestos de comida.Las secuelas del siniestroDurante el día, vecinos, turistas y comerciantes se acercaron al lugar para constatar los daños. Aunque las dos puertas de hierro emblemáticas del mercado, que llevan la inscripción "Marché des Enfants Rouges", se mantuvieron prácticamente intactas, el escenario interior era desolador: el asfalto a sus pies aparecía completamente carbonizado.Las autoridades estiman que un total de 17 comercios quedaron arrasados por las llamas, lo que supone un golpe económico y cultural significativo para los vendedores que operaban en este histórico recinto. Las investigaciones continúan para determinar el origen exacto del fuego y evaluar los daños estructurales del edificio.