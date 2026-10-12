Netanyahu exige investigar y procesar a los participantes del documental 'NAZA' por revelaciones

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dirigió una petición formal al jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir; al director del servicio de inteligencia interior (Shin Bet), David Zini, y a la Fiscal General del Estado, Gali Baharav-Miara. En el comunicado, Netanyahu exigió la investigación y el procesamiento de los participantes del documental por incurrir en "delitos graves contra la seguridad de Israel", así como en "difamación penal y perjuicio a los intereses diplomáticos" del país.Las revelaciones del documental 'NAZA'El título NAZA proviene del acrónimo utilizado por el servicio de inteligencia de Israel para estimar el número de civiles que podrían morir en un ataque (por ejemplo, "20 NAZA"). El filme se basa en investigaciones realizadas desde 2023 por el periodista israelí Yuval Abraham (codirector de la cinta) y publicadas en la revista israelí-palestina +972 Magazine y en el diario británico The Guardian, que también produce el documental.A través de testimonios anónimos de 24 militares y oficiales de inteligencia, el documental describe prácticas controvertidas, entre ellas: