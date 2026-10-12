Netanyahu exige investigar y procesar a los participantes del documental 'NAZA' por revelaciones

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, exigió la investigación y el procesamiento de los participantes del documental NAZA por supuestos "delitos graves contra la seguridad de Israel". La cinta, basada en testimonios de 24 militares y oficiales de inteligencia, revela el uso de modelos de inteligencia artificial y la autorización de "daños colaterales" masivos en ataques sobre Gaza.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/10/2026 01:46 PM.
En Internacional y editada el 12/10/2026 01:50 PM.