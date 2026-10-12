El papa León XIV será hospitalizado en el hospital Gemelli para la extirpación de un nódulo pulmona

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El papa León XIV (Francis Robert Prevost) será hospitalizado este martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma para someterse a la extirpación de un nódulo pulmonar detectado en "fase inicial y bien localizado". A pesar de la intervención quirúrgica, el Pontífice de 71 años confirmó que mantiene su programado viaje apostólico a Sudamérica para el mes de noviembre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/10/2026 09:31 AM.
En Internacional y editada el 12/10/2026 09:35 AM.