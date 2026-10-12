El papa León XIV será hospitalizado en el hospital Gemelli para la extirpación de un nódulo pulmona

La sala de prensa de la Santa Sede, a través de su portavoz Matteo Bruni, confirmó que el papa León XIV será internado al final de la mañana de este martes para someterse a una intervención quirúrgica. El procedimiento consistirá en la extirpación de un nódulo en uno de los pulmones y se llevará a cabo en el hospital Gemelli de Roma, el nosocomio de referencia para los pontífices desde la época de Juan Pablo II.Según las estimaciones proporcionadas por el Vaticano, el Pontífice deberá permanecer hospitalizado aproximadamente 7 días. Como consecuencia de esta hospitalización, se informó que León XIV no estará presente este martes en la entrega de una medalla de la sostenibilidad al cardenal canadiense Michael Czerny en el borgo Laudato Si', en la vecina localidad de Castel Gandolfo.El propio Pontífice, de 71 años y con doble nacionalidad estadunidense y peruana, anunció la noticia el domingo al término del rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. Explicó que sus médicos detectaron el nódulo, describiéndolo como "en fase inicial y bien localizado", y que, siguiendo sus consejos, decidió operarse para extirparlo. Aunque extraoficialmente se mencionó que el hallazgo se produjo tras un examen por una inflamación de las vías respiratorias, Bruni aclaró que el problema fue detectado durante una consulta médica de rutina. Pese a la intervención, León XIV confirmó que su visita a Sudamérica, programada del 6 al 17 de noviembre con etapas en Uruguay, Argentina y Perú, se mantiene firme en la agenda vaticana.El anuncio tomó por sorpresa a la opinión pública, ya que el jefe de la Iglesia es reconocido por su robusta salud y su faceta de consumado deportista, practicando natación, tenis y equitación. Además, cuenta con un pasado como misionero, con conocidas fotografías a caballo en Perú, país donde vivió varios años. Según fuentes del Vaticano, solo su secretario personal, Edgar Rimaycuna, su médico personal, Luigi Carbone, y un círculo muy reducido conocían la realización de estos exámenes.Desde el punto de vista médico, el experto Federico Venuta, director de cirugía torácica del hospital Umberto I de Roma, señaló que la presencia de un nódulo pulmonar requiere una evaluación cuidadosa, pero no necesariamente indica una naturaleza maligna. Explicó que la detección de este tipo de protuberancias es relativamente frecuente, a menudo de manera casual, y que sus causas pueden ser diversas, desde cicatrices, antiguas infecciones o alteraciones autoinmunes, hasta pequeños granulomas inflamatorios. Venuta resaltó que los nódulos de dimensiones pequeñas, como el descrito, presentan un menor riesgo de malignidad, el cual se confirmará tras la biopsia de la pieza extirpada.