Agricultura de Puerto Rico confirma brote de gripe aviar en Cabo Rojo y Lajas; activa cuarentenas

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El secretario de Agricultura de Puerto Rico, Irving Rodríguez Torres, confirmó la muerte de 50 aves (20 patos y 30 gallinas de Guinea) por gripe aviar en los municipios de Cabo Rojo y Lajas. Ante el brote, la agencia emitió una orden administrativa que establece cuarentenas de 120 días y activó estrictos protocolos de bioseguridad y vigilancia epidemiológica para evitar la propagación del virus, aunque se mantiene que el riesgo para la población general es bajo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/10/2026 09:52 AM.
En Internacional y editada el 13/10/2026 09:56 AM.