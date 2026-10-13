Agricultura de Puerto Rico confirma brote de gripe aviar en Cabo Rojo y Lajas; activa cuarentenas

El secretario de Agricultura de Puerto Rico, Irving Rodríguez Torres, informó sobre la confirmación de muertes de aves por gripe aviar en el suroeste de la isla. Las investigaciones, iniciadas tras reportes de mortalidad múltiple, documentaron la muerte de aproximadamente 20 patos criollos en una propiedad de Cabo Rojo y de 30 gallinas de Guinea en otra ubicación en Lajas.En respuesta inmediata, la agencia emitió la Orden Administrativa Núm. 2026-25, mediante la cual se establecen cuarentenas de 120 días en las propiedades identificadas. Esta medida busca contener el virus y prevenir su propagación hacia otras áreas de Puerto Rico mediante la activación de protocolos de bioseguridad, vigilancia epidemiológica y control sanitario.Rodríguez Torres destacó que, desde el inicio de las investigaciones, se ha mantenido una estrecha colaboración con el Departamento de Agricultura federal, el Departamento de Salud local y otros componentes gubernamentales para manejar la situación de manera coordinada. Como parte del protocolo, se han implementado restricciones estrictas al movimiento de aves en las propiedades bajo cuarentena. Las medidas de contención incluyen: