ONU aprueba declaración global sobre pandemias, pero alertan por falta de compromisos

Este 12 de octubre, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una Declaración Política sobre Prevención, Preparación y Respuesta ante Pandemias, resultado de la Reunión de Alto Nivel celebrada el 25 de septiembre en Nueva York. La resolución fue aprobada con un amplio respaldo de 153 países, con solo tres votos en contra y dos abstenciones.No obstante, la plataforma internacional Amigos de la Reunión de Alto Nivel sobre Prevención, Preparación y Respuesta a Pandemias emitió una advertencia contundente: pese al apoyo mayoritario, el acuerdo contiene pocos compromisos concretos, medibles o sujetos a plazos de cumplimiento. La organización exhortó a los países a establecer metas verificables, garantizar inversiones sostenidas y acelerar la aplicación de mecanismos internacionales para enfrentar nuevas amenazas sanitarias.Un déficit de 15 mil millones de dólares y amenazas latentesLa declaración reconoce explícitamente que el mundo todavía no está suficientemente preparado para una nueva emergencia sanitaria. En materia financiera, se identifica una brecha anual estimada en 15 mil millones de dólares para la preparación ante pandemias, agravada por un sistema internacional de financiamiento fragmentado y con recursos insuficientes.Esta falta de preparación ocurre en un contexto de alertas sanitarias continuas. La plataforma internacional señaló que un brote de ébola de rápida expansión, dos emergencias de mpox desde 2022 y un brote de hantavirus en los Andes ya han requerido respuestas multinacionales. A esto se suma que el virus de influenza aviar H5N1 continúa infectando animales de granja y fauna silvestre, mientras el cambio climático y la pérdida de biodiversidad generan nuevas y complejas amenazas para la salud pública.Compromisos clave: enfoque "Una Sola Salud" y equidad en los primeros 100 díasEntre los compromisos generales incluidos en la declaración destacan el fortalecimiento del Reglamento Sanitario Internacional y del Acuerdo sobre Pandemias. Un punto crucial es la necesidad de concluir el anexo sobre Acceso a Patógenos y Participación en los Beneficios (PABS).El acuerdo también reconoce la importancia del enfoque "Una Sola Salud", que integra la salud humana, animal y ambiental para prevenir brotes desde su origen. Asimismo, plantea priorizar la equidad en el acceso a vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos, con el ambicioso objetivo de que estas herramientas estén disponibles durante los primeros 100 días posteriores a la aparición de una amenaza pandémica.Llamado a la acción y seguimiento en dos añosHelen Clark, copresidenta del Panel Independiente para la Preparación y Respuesta a Pandemias e integrante de The Elders, advirtió que, a casi siete años de la aparición de la covid-19, las medidas para evitar una nueva crisis sanitaria mundial siguen avanzando con demasiada lentitud. Clark instó a los gobiernos a superar el estancamiento de las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre el anexo PABS antes de mayo.La plataforma internacional planteó cuatro prioridades para evaluar el cumplimiento de los compromisos: