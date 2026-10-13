ONU aprueba declaración global sobre pandemias, pero alertan por falta de compromisos

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La Asamblea General de la ONU aprobó una Declaración Política sobre Prevención y Respuesta ante Pandemias con el respaldo de 153 países. Sin embargo, organizaciones internacionales advierten que el acuerdo carece de metas medibles y plazos estrictos, mientras se identifica un déficit anual de 15 mil millones de dólares para fortalecer la preparación sanitaria global ante amenazas latentes como el ébola, la influenza aviar H5N1 y los efectos del cambio climático.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/10/2026 09:48 AM.
En Internacional y editada el 13/10/2026 09:52 AM.