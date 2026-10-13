Six Flags cierra temporalmente 10 montañas rusas en EE. UU. y Canadá tras la muerte de un hombre

Tras un trágico incidente ocurrido este lunes, la compañía estadounidense de parques de atracciones Six Flags anunció el cierre temporal de 10 montañas rusas en sus instalaciones de Estados Unidos y Canadá. La medida de seguridad afecta directamente a la atracción 'Goliath', de 61 metros de altura, ubicada en el parque Six Flags Over Georgia, en las afueras de Atlanta, donde ocurrió el fallecimiento.Además de la atracción en Georgia, el cierre preventivo se extiende a otras nueve montañas rusas en seis parques adicionales: