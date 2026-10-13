Six Flags cierra temporalmente 10 montañas rusas en EE. UU. y Canadá tras la muerte de un hombre

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La empresa de parques de atracciones Six Flags ordenó el cierre temporal de 10 montañas rusas en Estados Unidos y Canadá tras la muerte de un hombre de 42 años en la atracción 'Goliath' en el parque Six Flags Over Georgia. Mientras la policía del condado de Cobb investiga las causas del incidente, la compañía expresó sus condolencias y no estableció un plazo para la reapertura de los juegos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/10/2026 10:15 AM.
En Internacional y editada el 13/10/2026 10:18 AM.