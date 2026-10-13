Trump descarta que China y Rusia apoyen a Irán pese a informes de inteligencia

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no cree que China y Rusia estén ayudando a Irán, desestimando informes que vinculan a entidades de ambos países con el suministro de inteligencia para ataques contra tropas estadounidenses. En medio del conflicto iniciado el 28 de febrero entre EE. UU., Israel y la República Islámica, Trump mantiene un tono conciliador hacia Xi Jinping y Vladimir Putin, argumentando que estas potencias tienen "demasiado que perder".

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/10/2026 10:00 AM.
En Internacional y editada el 13/10/2026 10:03 AM.