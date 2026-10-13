Trump descarta que China y Rusia apoyen a Irán pese a informes de inteligencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentó recientemente presiones derivadas de informes que señalan que entidades chinas y rusas estarían proporcionando información de inteligencia a Irán para facilitar ataques contra tropas estadounidenses en la región.En respuesta a estas acusaciones, Trump utilizó su plataforma Truth Social para desestimar las afirmaciones, escribiendo: "Si lo están haciendo, es a un nivel muy bajo, pero no creo que lo estén haciendo" en absoluto. El mandatario justificó su postura argumentando que tanto Pekín como Moscú tienen "demasiado que perder" como para involucrarse directamente en este tipo de apoyo.Esta declaración se alinea con la postura que Trump ha mantenido durante su administración, adoptando con frecuencia un tono más complaciente y respetuoso hacia el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en comparación con el trato dispensado a los propios aliados tradicionales de Washington. El presidente ha afirmado en diversas ocasiones que ambos líderes deben ser respetados por gobernar grandes potencias mundiales.Esta línea discursiva no es nueva. Ya en julio, Trump había afirmado que no creía que China y Rusia estuvieran vendiendo armas a Irán, aunque en esa ocasión añadió una advertencia: señaló que "sería muy malo para ellos" si decidieran hacerlo.Las declaraciones del presidente ocurren en un escenario de alta tensión geopolítica. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán, lo que llevó a la República Islámica a responder con una serie de ataques y represalias en la región. En este delicado equilibrio, la administración Trump busca evitar una escalada mayor que involucre directamente a las superpotencias asiática y europea, apostando por la disuasión diplomática y la creencia de que ni China ni Rusia arriesgarán sus intereses globales por apoyar militar o logísticamente a Teherán en este conflicto.