Trump destituye a Kimberly Guilfoyle como embajadora en Grecia tras escándalos por presunto tráfico

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El presidente Donald Trump anunció la destitución de Kimberly Guilfoyle como embajadora de Estados Unidos en Grecia tras una serie de revelaciones periodísticas sobre su conducta. Según reportes de The Wall Street Journal, la diplomática habría incurrido en presunto tráfico de influencias, aceptado viajes de lujo y solicitado el pago de deudas personales a cambio de acceso a la Casa Blanca, lo que motivó su salida del cargo a pesar del respaldo público que recientemente le había brindado el secretario de Estado, Marco Rubio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/10/2026 10:50 AM.
En Internacional y editada el 13/10/2026 10:53 AM.