Trump destituye a Kimberly Guilfoyle como embajadora en Grecia tras escándalos por presunto tráfico

La Casa Blanca confirmó este martes la destitución de Kimberly Guilfoyle como embajadora de Estados Unidos en Grecia. La decisión llega apenas un día después de que el propio presidente Donald Trump declarara a la prensa que estaba evaluando removerla del cargo, expresando su decepción con la funcionaria, quien fue prometida de su hijo mayor, Donald Trump Jr., antes de asumir el rol diplomático.Tras el anuncio, Guilfoyle emitió un comunicado en el que calificó su gestión como "un honor", agradeció la confianza depositada en ella por el mandatario y se defendió de las acusaciones en su contra, aunque no entró en detalles específicos para refutar los reportes.Las revelaciones de The Wall Street JournalLa salida de Guilfoyle es consecuencia directa de una serie de investigaciones publicadas por The Wall Street Journal, que detallan comportamientos considerados inadecuados y potencialmente ilícitos. Según audios y reportes del diario, la embajadora habría: