Huelga indefinida en la educación pública de la Comunidad de Madrid exige mejoras salariales

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El sector educativo público de la Comunidad de Madrid ha iniciado una huelga indefinida que abarca desde la educación infantil hasta la universidad, exigiendo mejoras salariales, reducción de ratios y más recursos. Mientras los sindicatos consideran estas medidas esenciales para una educación de calidad, la responsable de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha calificado el paro de "incomprensible" y sus demandas de "inalcanzables".

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/10/2026 10:58 AM.
En Internacional y editada el 14/10/2026 11:12 AM.