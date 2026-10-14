Huelga indefinida en la educación pública de la Comunidad de Madrid exige mejoras salariales

El sector educativo público de la Comunidad de Madrid ha entrado en una huelga indefinida convocada por los principales sindicatos de trabajadores, abarcando todos los niveles, desde jardín de niños hasta la universidad. El paro cuenta con servicios mínimos establecidos, lo que garantiza una plantilla reducida de profesores y personal para mantener los servicios esenciales. Debido a esto, muchos padres han llevado a sus hijos a los colegios, aunque las jornadas escolares no se desarrollan con normalidad.Las exigencias sindicales: salarios, ratios y atención a la diversidadLos convocantes han presentado un pliego de demandas centrado en mejorar las condiciones laborales y los recursos del sistema. Entre las principales exigencias se encuentran: