Indonesia enfrenta su peor temporada de incendios forestales en 11 años

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Indonesia atraviesa su temporada de incendios forestales más intensa en 11 años, agravada por la sequía asociada a El Niño y la quema de tierras para plantaciones de aceite de palma. La crisis ha disparado los niveles de contaminación a cifras peligrosas, cubriendo ciudades como Palangka Raya en una neblina tóxica y afectando severamente la calidad del aire en países vecinos como Malasia y Singapur, mientras el gobierno de Yakarta se niega a declarar el estado de desastre nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/10/2026 11:53 AM.
En Internacional y editada el 14/10/2026 12:05 PM.