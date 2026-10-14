Indonesia enfrenta su peor temporada de incendios forestales en 11 años

Indonesia está luchando contra la peor temporada de incendios forestales en más de una década. Las condiciones climáticas extremadamente secas, relacionadas con el fenómeno de El Niño, han avivado las llamas, provocando un repunte drástico de enfermedades respiratorias y un deterioro severo de la calidad del aire en toda la región.Según datos del Ministerio de Medio Ambiente de Indonesia, este miércoles el índice de contaminación atmosférica (ISPU) en la provincia de Kalimantan Central superó los 1,200 puntos, una cifra cuatro veces superior al nivel considerado "peligroso" (300). Las imágenes locales muestran una espesa neblina de color amarillo anaranjado cubriendo ciudades como Palangka Raya, reduciendo la visibilidad al mínimo y obligando a los conductores a extremar precauciones. Para contextualizar la gravedad, en octubre de 2015, estos mismos incendios elevaron los niveles de PM2.5 en el oeste de Singapur a un récord histórico de 471 microgramos por metro cúbico.Causas: Aceite de palma y el peligro de las turberasLos incendios, que afectan con mayor severidad a las islas de Sumatra y Borneo (Kalimantan), están estrechamente relacionados con la expansión de las plantaciones de aceite de palma y la práctica de la quema de terrenos para habilitar nuevos cultivos.La situación se complica por la naturaleza del terreno: muchas de estas áreas son turberas, humedales formados por la acumulación de materia vegetal parcialmente descompuesta. En estos ecosistemas, el fuego puede permanecer activo bajo tierra durante semanas o meses, incluso después de que las llamas superficiales hayan sido apagadas, liberando enormes cantidades de dióxido de carbono y partículas tóxicas a la atmósfera. Agentes de policía y militares han sido desplegados para intentar apagar los focos con mangueras al borde de las carreteras, una tarea titánica dada la extensión del daño.Impacto regional y respuesta de los gobiernosLa nube tóxica no respeta fronteras. Singapur y Kuala Lumpur figuran actualmente entre las ciudades más contaminadas del mundo como derivado directo de los incendios en Indonesia. Ante la emergencia, el Ejecutivo de Singapur ha comenzado a repartir mascarillas a la población y ha recomendado encarecidamente reducir la actividad física al aire libre y limitar la exposición a la contaminación. En Malasia, varios estados se han visto obligados a cerrar escuelas para proteger la salud de los estudiantes.Pese a la magnitud de la crisis, el Gobierno de Yakarta aseguró que no declarará los incendios forestales como un desastre nacional. Las autoridades afirmaron que esperan extinguir las llamas en un plazo máximo de un mes, aunque hasta el momento no han detallado la estrategia o los recursos específicos que permitirán lograr este objetivo en un escenario tan complejo.