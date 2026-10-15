Colombia inaugura su embajada en Jerusalén y Netanyahu celebra el "giro" político en Latinoamérica

Este miércoles 14 de octubre, Colombia inauguró oficialmente su embajada en el centro de Jerusalén, específicamente en la calle Rabi Akiva. Al evento asistieron el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar; su homólogo colombiano, Omar Bula, y la nueva embajadora colombiana, Tania Gilinski.Durante su intervención, Netanyahu aseguró que "algo extraordinario está pasando en Latinoamérica", refiriéndose a la transición política de la región hacia gobiernos de derecha más alineados con las políticas de Israel. Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella envió un mensaje grabado en el que recalcó el "momento de enorme importancia" que supone el traslado de la misión diplomática.El giro diplomático de De la Espriella frente a la era PetroLa apertura de la embajada marca un cambio radical en la política exterior colombiana. El ultraderechista De la Espriella anunció el traslado desde Tel Aviv en julio, inmediatamente después de llegar al poder, cumpliendo un compromiso de campaña para retomar un vínculo que considera "fundamental y estratégico".Esta decisión revierte las acciones de su predecesor, Gustavo Petro, quien rompió las relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024 en rechazo a la ofensiva militar en la Franja de Gaza. Además, Petro había rescindido el año pasado el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente desde 2020; sin embargo, este acuerdo fue reactivado ayer como parte de la nueva fase de acercamiento bilateral. Previamente, en agosto, Colombia se convirtió en el segundo país del mundo, tras Estados Unidos, en reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado desde 1967 y cuya anexión fue declarada "nula y sin valor" por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1981.El estatus internacional de Jerusalén y otros precedentesLa mudanza de la embajada colombiana se produce en un contexto de complejo estatus legal. De acuerdo con la ONU y la mayor parte de la comunidad internacional, la parte oriental de Jerusalén es un territorio ocupado por Israel desde 1967, el cual se anexionó ilegalmente en 1980 mediante una ley que la declaraba su capital "completa y unida", una decisión considerada una violación del derecho internacional.Hasta la fecha, solo otros nueve países han abierto sus embajadas en Jerusalén: Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Fiyi, Nauru y Somalilandia. El ministro Gideon Saar detalló además que la embajada de la República Democrática del Congo "ya está en camino", consolidando una tendencia que Israel busca ampliar en el escenario global.