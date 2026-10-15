Colombia inaugura su embajada en Jerusalén y Netanyahu celebra el "giro" político en Latinoamérica

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, celebró la inauguración de la embajada de Colombia en Jerusalén, destacando la transición política de la región hacia gobiernos de derecha. El presidente Abelardo de la Espriella cumplió su promesa de campaña de trasladar la sede diplomática desde Tel Aviv, revirtiendo la ruptura de relaciones decretada por Gustavo Petro en 2024 y reactivando el Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/10/2026 09:36 AM.
En Internacional y editada el 15/10/2026 09:39 AM.