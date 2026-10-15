Donald Trump acusa a la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, de estar en la nómina de los cárteles

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El expresidente Donald Trump acusó a la gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, de estar en la nómina de los cárteles del narcotráfico tras vetar 18 proyectos de ley contra el crimen. Hobbs, la primera trabajadora social en ocupar el cargo y defensora de la integridad de las elecciones de 2020, ha respaldado su estrategia de seguridad, destacando el decomiso de millones en drogas, en medio de una sólida trayectoria de servicio público y liderazgo legislativo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/10/2026 11:18 AM.
En Internacional y editada el 15/10/2026 11:27 AM.