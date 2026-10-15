Donald Trump acusa a la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, de estar en la nómina de los cárteles

El 14 de octubre, durante un evento en Arizona, Donald Trump sugirió que la gobernadora demócrata Katie Hobbs estaba en la nómina de los cárteles del narcotráfico, argumentando como motivo que ella ha vetado 18 proyectos de ley destinados a combatir el crimen.Aunque el gobierno estatal no emitió una reacción inmediata, Hobbs ha defendido consistentemente los resultados de su estrategia contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Su administración ha destacado el decomiso de drogas valoradas en millones de dólares como evidencia de la efectividad de sus políticas de seguridad, en contraposición a las afirmaciones del expresidente.De trabajadora social a la arena políticaKatie Hobbs es la 24ª gobernadora de Arizona y destaca por ser la primera trabajadora social en asumir el máximo cargo ejecutivo del estado. Según su biografía oficial, obtuvo su licenciatura en Trabajo Social en la Northern Arizona University (NAU) en 1992 y un máster en la misma disciplina por la Arizona State University (ASU) en 1995.Antes de incursionar en la política, Hobbs ejerció durante más de dos décadas como trabajadora social, enfocándose en la atención a personas sin hogar y víctimas de violencia doméstica. Entre sus cargos técnicos más relevantes figura su desempeño como directora de cumplimiento en Sojourner Center, uno de los refugios para víctimas de violencia machista más grandes del país, y su impulso a la organización Emerge Arizona entre 2013 y 2019.Ascenso legislativo y defensa de la integridad electoralSu carrera política institucional comenzó en la Cámara de Representantes de Arizona, donde sirvió entre 2011 y 2013 representando al distrito 15. Posteriormente, fue electa para el Senado de Arizona por el distrito 24 en 2012, cargo en el que permaneció hasta 2019. Durante su etapa en la cámara alta, sus compañeros de bancada la eligieron como líder de la minoría demócrata entre 2015 y 2019.En 2018, Hobbs dio el salto al poder ejecutivo estatal al ser elegida como la 21.ª Secretaria de Estado de Arizona, cargo que ejerció de enero de 2019 a enero de 2023. En esta responsabilidad, cobró notoriedad nacional al supervisar el sistema electoral del estado durante los comicios presidenciales de 2020, defendiendo con firmeza la integridad y validez de los resultados oficiales auditados frente a las impugnaciones de la época.Gobernadora de ArizonaEn las elecciones de noviembre de 2022, Hobbs compitió como candidata del Partido Demócrata a la gobernación. Se impuso en las urnas frente a la candidata republicana Kari Lake por un margen ajustado de unos 17 mil votos, según la certificación oficial de cómputo expedida por el Departamento de Estado de Arizona. Hobbs tomó posesión del cargo el 2 de enero de 2023, convirtiéndose formalmente en la quinta mujer en ejercer la gobernación en la historia de Arizona, marcando un hito en la política del estado con un perfil centrado en el servicio social y la administración pública.