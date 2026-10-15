Lavrov rechaza el nuevo plan de paz para Ucrania filtrado por EE. UU.

El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, descartó hoy el nuevo plan de paz para Ucrania que ha sido filtrado por la prensa estadounidense, argumentando que, aunque contempla un alto el fuego, no contribuye a un arreglo a largo plazo. Lavrov aseguró que cualquier tregua será violada "sin falta" por parte de Ucrania y "sus amos europeos", y aclaró que Moscú no ha recibido dicha propuesta a través de canales oficiales.El ministro ruso señaló que, desde la reunión entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump en Alaska en agosto de 2025, se ha producido un "retroceso constante" en las iniciativas occidentales sobre la paz en Ucrania, mostrando el escepticismo del Kremlin frente a las propuestas que llegan desde Washington y las capitales europeas.Los cuatro puntos del plan filtrado por The Washington PostSegún el diario The Washington Post, el plan de paz, abordado por emisarios de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Ucrania, se estructura en cuatro ejes principales que abarcan desde el cese de hostilidades hasta la posguerra: