Lavrov rechaza el nuevo plan de paz para Ucrania filtrado por EE. UU.

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El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, rechazó el nuevo plan de paz para Ucrania filtrado por medios estadounidenses, advirtiendo que cualquier alto el fuego sería violado por Kiev y sus "amos europeos". El documento de cuatro puntos, discutido por emisarios de EE. UU. y potencias europeas, contempla la reconstrucción del país con ayuda de BlackRock, garantías de seguridad tipo OTAN, un acuerdo energético y un alto al fuego en la línea actual del frente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/10/2026 09:52 AM.
En Internacional y editada el 15/10/2026 09:56 AM.