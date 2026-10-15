Al menos 28 muertos, en su mayoría niños, tras el derrumbe del techo de una escuela en Peshawar

...

Un trágico derrumbe en el techo de una escuela privada en Peshawar, Pakistán, dejó al menos 28 muertos (27 niños y una profesora) y 20 heridos. Las autoridades, incluido el primer ministro Shehbaz Sharif, ordenaron una investigación exhaustiva sobre las causas del colapso, un suceso que se suma a una serie de accidentes similares en centros educativos del país en los últimos meses, levantando alarmas sobre la seguridad de la infraestructura escolar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/10/2026 10:03 AM.
En Internacional y editada el 15/10/2026 10:04 AM.