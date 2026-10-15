Al menos 28 muertos, en su mayoría niños, tras el derrumbe del techo de una escuela en Peshawar

Al menos 28 personas, entre ellas 27 niños y una profesora, perdieron la vida y otras 20 resultaron heridas cuando el techo de una escuela privada se desplomó durante la mañana de este jueves en la ciudad de Peshawar, capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en el noroeste de Pakistán. El accidente ocurrió mientras se impartían clases, dejando a varios menores y docentes atrapados bajo los pesados escombros.Los equipos de respuesta a desastres del servicio de emergencias Rescue 1122 acudieron de inmediato al lugar con ambulancias y maquinaria pesada. Según informó el organismo en un comunicado, las operaciones de rescate ya han concluido tras retirar los restos de la estructura y atender a los sobrevivientes.Respuesta oficial e investigación en marchaAnte la magnitud de la tragedia, el gobernador de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Faisal Karim Kundi, solicitó un informe detallado del accidente y ordenó a las autoridades competentes determinar las causas exactas del derrumbe, las cuales por el momento se desconocen. Por su parte, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, expresó sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y ordenó que se brinde toda la asistencia médica necesaria y de inmediato a los heridos, garantizando el apoyo del gobierno federal en esta difícil situación.Un patrón preocupante de inseguridad en la infraestructura escolarEste fatal incidente pone de manifiesto un problema recurrente en la infraestructura educativa de Pakistán. En junio pasado, el derrumbe del techo de un centro privado de enseñanza en Lahore causó la muerte de 14 niños. Menos de dos meses antes de ese suceso, otros cuatro menores murieron y 20 personas resultaron heridas por el desplome del techo de un aula en una escuela de Dera Ghazi Khan.La repetición de estos eventos en diferentes regiones del país ha comenzado a generar un fuerte debate público sobre la falta de supervisión, los códigos de construcción y el mantenimiento de los edificios escolares, exigiendo a las autoridades medidas urgentes para evitar que una tragedia de esta magnitud vuelva a repetirse.