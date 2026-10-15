El Pentágono despliega 600 soldados en Panamá para expandir operaciones militares contra el narco

De acuerdo con una investigación publicada por The New York Times, el Pentágono comenzó a trasladar a los primeros integrantes de un contingente de alrededor de 600 efectivos a Panamá. Estos soldados pertenecen a la 10ª División de Montaña, con sede en Fort Drum, Nueva York, y serán destinados a una instalación de entrenamiento en la selva panameña.Fuentes militares anónimas citadas por el diario señalaron que este movimiento no se limitaría a Panamá. El despliegue podría extenderse a países como Honduras y Colombia, donde las tropas estadounidenses brindarían apoyo directo a las fuerzas locales en acciones operativas destinadas a desarticular a presuntos narcotraficantes.La estrategia de la administración TrumpEsta movilización se enmarca en una ampliación de la presencia militar estadounidense en América Latina, impulsada por la administración del presidente Donald Trump. La estrategia busca intensificar la presión sobre los gobiernos de la región para combatir el narcotráfico, recurriendo de manera más directa a las fuerzas armadas en operaciones conjuntas para desmantelar las organizaciones criminales que operan en el hemisferio.Un eco histórico de la Guerra FríaAnalistas y medios destacan que esta movilización podría convertirse en uno de los despliegues militares estadounidenses más importantes en Centroamérica desde los refuerzos enviados durante la Guerra Fría.En aquel entonces, Washington incrementó su presencia en la zona en medio de las tensiones con el gobierno sandinista de Nicaragua. Según registros históricos del Comando Sur y reportes de The Washington Post, en marzo de 1987 y nuevamente en marzo de 1988, el entonces presidente Ronald Reagan ordenó el envío de 3,200 soldados de combate a Honduras, donde ya se mantenían más de 3,000 efectivos de la Guardia Nacional y la reserva, para estabilizar la frontera y proyectar poder en la región.El actual despliegue de la 10ª División de Montaña marca un regreso a esa lógica de presencia militar directa, adaptada ahora al contexto de la guerra contra el narcotráfico en el siglo XXI.