El Pentágono despliega 600 soldados en Panamá para expandir operaciones militares contra el narco

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El Pentágono ha iniciado el traslado de aproximadamente 600 soldados de la 10ª División de Montaña a una instalación en la selva de Panamá, como parte de una estrategia de la administración de Donald Trump para reforzar la lucha contra el narcotráfico en la región. El despliegue, revelado por The New York Times, podría extenderse a Honduras y Colombia, evocando los movimientos militares estadounidenses más significativos en Centroamérica desde la época de la Guerra Fría.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/10/2026 09:56 AM.
En Internacional y editada el 15/10/2026 09:57 AM.