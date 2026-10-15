El Senado de Brasil aprueba la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales

Este miércoles 14 de octubre, el Senado de Brasil aprobó en dos votaciones consecutivas la propuesta de reducir la jornada laboral semanal de 44 a 40 horas, eliminando la llamada jornada "seis por uno" y añadiendo un día de descanso sin afectar el salario. La medida, impulsada como la principal propuesta electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recibió un respaldo sorpresivo: el candidato opositor Flávio Bolsonaro, quien inicialmente se oponía al proyecto, anunció un cambio de postura en la víspera para responder al "clamor popular".Bolsonaro emitió su voto de forma telemática desde un acto de campaña en Porto Alegre. Este cambio de opinión suscitó fuertes críticas por parte de los senadores oficialistas, quienes reprocharon la "volatilidad de convicciones" del candidato y advirtieron sobre la posibilidad de que reactive sus planes de reversión en caso de resultar electo.Un beneficio histórico para 22 millones de trabajadoresEl presidente del Senado, Davi Alcolumbre, destacó el impacto positivo de la medida para "millones de personas de diferentes realidades del país". Según estimaciones de los sindicatos, alrededor de 22 millones de trabajadores verán reducida su jornada laboral, atendiendo así una reivindicación histórica de los sectores populares.En defensa de la norma, el senador Randolfe Rodrigues, del Partido de los Trabajadores, sostuvo que con esta reforma "Brasil se sitúa así al nivel de los países más desarrollados", citando como ejemplos a naciones con estándares laborales avanzados como Finlandia, Australia, Francia, Alemania, Noruega y Países Bajos.Advertencias del sector empresarial y críticas por "prisas"Pese a la aprobación, la medida enfrenta una fuerte oposición de los sectores productivos y patronales. La Federación de Comercio de São Paulo ha proyectado un incremento del 22 por ciento en el costo de la hora trabajada y advierte de la posible destrucción de hasta 1.2 millones de puestos de trabajo como consecuencia de la nueva carga para las empresas.El senador Esperidião Amin, perteneciente a la base de apoyo de Flávio Bolsonaro, hizo un llamamiento a la unidad con el sector empresarial para "amortiguar los impactos presupuestarios que conllevarán las medidas". Por otro lado, otros senadores de la oposición que finalmente dieron su visto bueno a la reforma criticaron las "prisas" legislativas y el supuesto "uso del aparato estatal" en función del calendario electoral, dado que la segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro está programada para el próximo domingo 25 de octubre.