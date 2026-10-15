El Senado de Brasil aprueba la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales

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El Senado de Brasil aprobó una enmienda constitucional para reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales sin recorte salarial, una bandera electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de cara a la segunda vuelta del 25 de octubre. Aunque el opositor Flávio Bolsonaro votó a favor tras un giro inesperado en su postura, el sector empresarial advierte sobre posibles impactos en el empleo, mientras los sindicatos celebran un beneficio histórico para 22 millones de trabajadores.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/10/2026 09:30 AM.
En Internacional y editada el 15/10/2026 09:36 AM.