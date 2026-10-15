Trump descarta transmitir en vivo la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ha descartado su plan inicial de retransmitir en directo la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, un exmilitar estadounidense condenado a muerte por asesinar a 13 personas en un tiroteo perpetrado en 2009.La polémica sobre la retransmisión comenzó cuando el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró en una entrevista el 7 de octubre que se aseguraría de que "la gente pueda verlo", argumentando que el público "necesita entender que este tipo de cosas tienen graves consecuencias". Posteriormente, el propio Trump declaró que Hasan se "merecía" que su fusilamiento se retransmitiera en público porque "mató a mucha gente". Sin embargo, el mandatario finalmente dio marcha atrás, reconociendo que "muchas personas buenas y bienintencionadas preferirían no verlo morir, ni por transmisión en directo ni por ningún otro medio visual", a pesar de haber defendido inicialmente que podría haber sido un "fuerte elemento disuasorio".Condena internacional y distanciamiento políticoLa propuesta de transmitir la ejecución generó un amplio rechazo a nivel internacional. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sostuvo que las "ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o pena cruel, inhumana o degradante", y advirtió que su emisión en directo puede constituir una forma de tortura.Incluso dentro de la propia administración, la medida encontró resistencias. El vicepresidente, JD Vance, se desmarcó públicamente del asunto, afirmando que no pretendía presenciar la ejecución, lo que reflejó las divisiones internas sobre la conveniencia política y ética de la medida.Antecedentes de la masacre de Fort HoodLa ejecución de Hasan, autorizada por el propio Trump, está prevista para el 3 de diciembre en la base militar de Fort Hood (Texas), donde será fusilado por un pelotón de soldados armados con fusiles. Este evento marcará la primera ejecución de un militar estadounidense por fusilamiento desde 1945.Hasan, quien tenía el rango de mayor del Ejército, fue condenado a muerte en 2013 por perpetrar el 5 de noviembre de 2009 un tiroteo en Fort Hood en el que mató a 13 personas e hirió a otras 32. Este ataque sigue siendo el más mortífero registrado en una base militar estadounidense fuera de una zona de combate, un crimen que ha mantenido a la nación en espera de justicia durante más de una década.