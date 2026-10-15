Trump descarta transmitir en vivo la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan

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El presidente Donald Trump anunció que descartó su plan inicial de retransmitir en directo el fusilamiento de Nidal Malik Hasan, el exmilitar condenado por la masacre de Fort Hood en 2009. Aunque inicialmente defendió la transmisión como un "elemento disuasorio", Trump cedió ante las críticas, incluyendo las de la ONU, que advirtió que las ejecuciones públicas constituyen un trato cruel e inhumano. La ejecución, la primera de un militar por fusilamiento desde 1945, está programada para el 3 de diciembre en Texas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/10/2026 09:58 AM.
En Internacional y editada el 15/10/2026 10:03 AM.