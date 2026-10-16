Estados Unidos sanciona al Banco Internacional de Comercio de Cuba (BICSA)

El gobierno de Estados Unidos impuso este jueves 15 de octubre nuevas restricciones financieras contra el Banco Internacional de Comercio de Cuba (BICSA). La medida, anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, responde a que la institución financiera estatal cubana habría ofrecido servicios al banco iraní Karafarin, el cual se encuentra en la lista de entidades sancionadas por Washington desde 2020.En un comunicado, Rubio acusó al gobierno cubano de facilitar la presencia de actores considerados hostiles a los intereses estadounidenses en la región. "El presidente Trump fue absolutamente claro", señaló Rubio, refiriéndose a las "fuerzas extrahemisféricas" que pretenden esparcir influencias "antiamericanas", y calificó a la República Islámica de Irán como el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo, afirmando que Cuba ha operado durante mucho tiempo como un puesto avanzado para estos actores.Escalada de la presión de la administración TrumpEsta decisión se suma a un endurecimiento progresivo de las restricciones comerciales, financieras, económicas y migratorias de Washington contra La Habana. En los últimos meses, la administración de Donald Trump ha incrementado la presión con el objetivo declarado de modificar las políticas del gobierno cubano. Entre las medidas recientes se incluyen sanciones directas contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, miembros de la familia Castro, la petrolera estatal CUPET, así como diversos ministerios y entidades estatales de la isla, consolidando un cerco financiero que busca asfixiar los ingresos del Estado cubano.Cuba denuncia "chantaje" de cara a la votación en la ONUEn respuesta a la ofensiva diplomática y económica, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó este miércoles 14 de octubre a Marco Rubio de estar "presionando y chantajeando" a jefes de Estado y de gobierno de varios países. Según denunció Rodríguez, el objetivo de estas maniobras es lograr que dichas naciones modifiquen su voto en contra del embargo estadounidense.Esta acusación se produce en vísperas de la votación anual en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la resolución que condena el bloqueo económico a Cuba, la cual está programada para el próximo 28 de octubre. Rodríguez calificó la actitud del secretario de Estado estadounidense como "nerviosa y ansiosa" ante la inminencia de una nueva derrota diplomática en el foro multilateral, donde históricamente la medida ha contado con un respaldo abrumador de la comunidad internacional.