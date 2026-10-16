Estados Unidos sanciona al Banco Internacional de Comercio de Cuba (BICSA)

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El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el Banco Internacional de Comercio de Cuba (BICSA) por ofrecer servicios al banco iraní Karafarin. El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a La Habana de actuar como plataforma para actores hostiles, mientras que el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció presiones y chantajes de Washington para alterar el voto contra el embargo en la próxima Asamblea General de la ONU.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/10/2026 10:31 AM.
En Internacional y editada el 16/10/2026 10:43 AM.