Incendio en base militar de Alberta deja 4 soldados muertos y 39 heridos; Canadá descarta atentado

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Un devastador incendio en la Base de las Fuerzas Canadienses (CFB) Wainwright, en Alberta, cobró la vida de cuatro soldados y dejó 39 heridos (19 en estado crítico). El Departamento de Defensa descartó un atentado terrorista, atribuyendo la rápida propagación a los fuertes vientos. La tragedia ocurre en un momento de alta tensión política, justo horas antes de la fase final del referéndum de independencia de Alberta, mientras líderes nacionales hacían campaña en la zona por la unidad del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/10/2026 01:58 PM.
En Internacional y editada el 19/10/2026 02:12 PM.