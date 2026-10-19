Incendio en base militar de Alberta deja 4 soldados muertos y 39 heridos; Canadá descarta atentado

El Departamento de Defensa de Canadá confirmó que no hay indicios de un posible atentado terrorista tras el fuerte incendio que arrasó una zona de entrenamiento militar en la Base de las Fuerzas Canadienses (CFB) en Wainwright, Alberta. El siniestro, ocurrido el sábado por la tarde, se originó en un área de campo y, debido a la fuerza del viento, se extendió en cuestión de minutos hacia las instalaciones, llegando a ocasionar algunas explosiones. El saldo preliminar es devastador: cuatro soldados perdieron la vida y más de 39 personas resultaron hospitalizadas, de las cuales 19 se encuentran en estado crítico. El primer ministro Mark Carney confirmó los fallecimientos y detalló que los afectados provenían de bases de todo el país, incluyendo reservistas y miembros del histórico regimiento “Princess Patricia’s Canadian Light Infantry”.En una conferencia de prensa conjunta, el ministro de Defensa, David McGinty, y la gobernadora de Alberta, Danielle Smith, proporcionaron detalles sobre la respuesta ante la emergencia. McGinty informó que los heridos fueron trasladados a diversos centros médicos, incluidos el Royal Alexandra Hospital, Foothills y Red Deer, además de otros hospitales a lo largo de la provincia.Por su parte, la gobernadora Smith expresó que Alberta está de luto junto a las fuerzas armadas y los familiares de las víctimas. Destacó que el sistema de salud de emergencia no se vio desbordado gracias a una movilización masiva y rápida: se desplegaron 30 unidades de emergencia, incluidas 22 ambulancias terrestres y ocho aviones, junto con equipos médicos dedicados a lo largo del corredor de Edmonton. Equipos militares y civiles trabajaron durante toda la noche para combatir las llamas.
El trágico incidente ocurre en un contexto político sumamente delicado. El incendio se registró a apenas unas horas de que iniciara la fase final del referéndum en Alberta, en el cual la provincia definirá si inicia un proceso de separación o se mantiene como parte de Canadá. Precisamente, debido a la inminencia de la votación, líderes políticos de todo el país, incluido el primer ministro Mark Carney, se encontraban en Alberta haciendo campaña a favor de la unidad nacional. La tragedia ha unido momentáneamente a las autoridades federales y provinciales en el luto y la atención a las víctimas, en medio de uno de los debates políticos más trascendentales en la historia reciente de la nación. La base de Wainwright es un enclave crucial para las fuerzas armadas canadienses, siendo el lugar donde los militares aprenden a realizar tareas complejas y se entrenan para combatir tanto dentro como fuera del país.CopyI pre