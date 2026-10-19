Lula y Flávio Bolsonaro protagonizan un agrio debate a una semana de la segunda vuelta presidencial

La carrera por la Presidencia de Brasil llega a su recta final con un escenario que se ha estrechado considerablemente. Según la última encuesta de Datafolha, la contienda se encuentra en un empate técnico, con Flávio Bolsonaro en el 51% y Lula da Silva en el 49%. Esta reducción de la ventaja que el candidato de ultraderecha tenía tras la primera vuelta se produce después de que Lula dominara la agenda política en la última semana, logrando la reducción de la jornada laboral, anunciando nuevos beneficios sociales y manteniendo una intensa actividad de campaña en calles y redes.Cruce por corrupción y el voto carcelarioEl primer debate televisado, celebrado este domingo, estuvo marcado por un agrio intercambio de media hora sin respiro. Flávio Bolsonaro, cuyo padre, el expresidente Jair Bolsonaro, se encuentra en prisión domiciliaria tras ser condenado por golpismo, cuestionó al mandatario sobre el hecho de que el 73% de los presos le hayan dado su voto. La batalla dialéctica se centró en los escándalos de corrupción que afectan a ambos bandos, incluyendo el caso del Banco Master (calificado como el mayor fraude en la historia de Brasil) y un desfalco millonario en los fondos de pensiones de la Seguridad Social. En un momento de alta tensión, Lula desafió a su rival a entregar a las autoridades los registros bancarios y telefónicos de ambas familias para "demostrar quién es corrupto y quién es honesto", a lo que Bolsonaro respondió insinuando que Lula tiene su dinero "en otro lugar".La inseguridad pública, el tema que más preocupa a los brasileños según las encuestas, fue el eje del discurso de Flávio Bolsonaro. Acusó a Lula de proteger a las bandas de narcotraficantes y prometió hacerles la guerra, reiterando su compromiso de incluir a Brasil en el "Escudo de las Américas", una iniciativa de cooperación en seguridad patrocinada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lula contraatacó acusándolo de "subordinarse" a Washington.En el ámbito económico, el opositor prometió poner "dinero en el bolsillo" del ciudadano para combatir el alto costo de la vida y el endeudamiento familiar. Lula, por su parte, reconoció la inflación como un problema, pero la vinculó directamente a la subida de los precios de los combustibles causados por "la guerra de Trump", el aliado de Bolsonaro, y recordó que la situación era peor durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Además, el mandatario de izquierda trató de generar dudas sobre las intenciones de su rival, cuestionando con ironía si planea "privatizar" la sanidad pública o la petrolera estatal Petrobras, congelar el salario mínimo o si su modelo es emular la difícil situación económica de Argentina, preguntándole si pretendía pedirle prestada la "motosierra" a su amigo, el presidente Javier Milei.