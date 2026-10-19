Lula y Flávio Bolsonaro protagonizan un agrio debate a una semana de la segunda vuelta presidencial

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A una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato de ultraderecha Flávio Bolsonaro protagonizaron un intenso debate televisado. En un contexto de empate técnico según Datafolha (51% vs 49%), los candidatos cruzaron duras acusaciones sobre corrupción, seguridad y economía, con referencias directas a la "motosierra" de Javier Milei y a las políticas del presidente de EE. UU., Donald Trump.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/10/2026 01:45 PM.
En Internacional y editada el 19/10/2026 01:53 PM.