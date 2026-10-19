México exige investigación exhaustiva tras la muerte de un connacional bajo custodia del ICE

Mediante el comunicado 207/2026, difundido el 18 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el Consulado General de México en Laredo fue notificado por la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre el deceso de un migrante mexicano. Con este trágico suceso, suman 18 connacionales fallecidos bajo custodia o durante operativos migratorios desde el 20 de enero de 2025.El Gobierno de México expresó su "profunda preocupación" por la recurrencia de estos casos y pidió una respuesta efectiva para garantizar la vida, la integridad y los derechos humanos de las personas migrantes.Aunque la dependencia no divulgó oficialmente la identidad del fallecido, reportes de medios estadounidenses, como el Texas Tribune, lo identificaron como Emiliano Andrade-Covarrubias, de 56 años. Según dicha publicación, Andrade-Covarrubias es la séptima persona que muere bajo custodia del ICE en Texas este año y la segunda en un centro de detención ubicado en Laredo, lo que subraya la gravedad de las condiciones en estas instalaciones.Ante este escenario, la Cancillería detalló que ha emprendido una serie de acciones diplomáticas y jurídicas para exigir justicia: