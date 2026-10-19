México exige investigación exhaustiva tras la muerte de un connacional bajo custodia del ICE

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigió una investigación "pronta, exhaustiva y transparente" tras el fallecimiento de un ciudadano mexicano en el centro de procesamiento Río Grande en Laredo, Texas, bajo custodia del ICE. Este caso eleva a 18 el número de connacionales fallecidos en estas circunstancias desde enero de 2025, por lo que el gobierno mexicano presentará una denuncia ante la fiscalía del condado de Webb y exigirá mayor acceso consular a los centros de detención para garantizar la atención médica de los recluidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/10/2026 01:53 PM.
En Internacional y editada el 19/10/2026 01:58 PM.