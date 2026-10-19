Trump exige cambiar el nombre de Nuevo México a "Nueva América" y alerta sobre fraude electoral

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El presidente Donald Trump generó polémica al exigir que el estado de Nuevo México cambie su nombre a "Nueva América", argumentando que el territorio es estadounidense y denunciando supuestos fraudes electorales. La declaración se produce en plena campaña de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, donde los republicanos buscan defender el control del Congreso, destacando la ajustada carrera por el Senado en Kansas a favor del senador Roger Marshall.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/10/2026 01:20 PM.
En Internacional y editada el 19/10/2026 01:23 PM.