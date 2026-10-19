Trump exige cambiar el nombre de Nuevo México a "Nueva América" y alerta sobre fraude electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó que el estado de Nuevo México debe cambiar su nombre a "Nueva América", aclarando enfáticamente que el territorio no es mexicano, sino americano. Según el mandatario, este cambio aportaría "gran valor y prestigio al estado", lo que se traduciría en un aumento en la valuación de las viviendas y en los ingresos locales.Además de la propuesta de cambio de nombre, Trump denunció que Nuevo México es conocido por llevar a cabo elecciones fraudulentas, una acusación que añade más tensión al clima político a solo semanas de los comicios de noviembre, donde se renovará parte del Legislativo federal.Esta declaración se enmarca en una nueva semana de mítines electorales, que Trump abrió este lunes en las afueras de Wichita, Kansas. El objetivo del evento es motivar al electorado republicano, que se encuentra en horas bajas ante un aluvión de sondeos desfavorables de cara a las elecciones del 3 de novembre.El mitin busca apuntalar la campaña del senador republicano Roger Marshall, quien actualmente se encuentra en un empate técnico con su rival demócrata, un pastor metodista de una megacatedral. Aunque Trump ganó Kansas por 16 puntos porcentuales hace apenas dos años y el estado no elige a un senador demócrata desde 1932, analistas políticos ahora califican la contienda como un "cara o cruz". La situación es tan delicada que un importante grupo de recaudación de fondos para senadores republicanos tuvo que desviar dinero desde Carolina del Norte para defender un escaño que antes se daba por asegurado.La contienda en Kansas es solo un reflejo de la batalla nacional, ya que el control del Congreso podría depender de contiendas ajustadas como esta. Los estadounidenses están llamados a renovar la totalidad de la Cámara de Representantes (435 escaños) y un tercio del Senado (35 de las 100 curules). Para los demócratas, apenas necesitan cuatro victorias netas para darle el vuelco a la mayoría en la cámara alta.Desde hace décadas, en un país profundamente polarizado, el partido del presidente en el poder suele perder terreno en las elecciones de medio término. El propio Trump ha reconocido públicamente esta tendencia histórica, lo que explica la intensidad de su agenda de mítines en las últimas semanas para intentar revertir el pronóstico y mantener la influencia republicana en Washington.