Fallece a los 42 años Kyle Kennedy, nieta de Robert F. y Ethel Kennedy, en Massachusetts

Kyle Francis Kennedy, nacida el 6 de julio de 1984 en Washington, D.C., forjó su propio camino lejos del foco político, dedicando su vida profesional a la educación. Estudió Historia en la Universidad de Georgetown y obtuvo una maestría en educación infantil en la Pace University. Posteriormente, cursó estudios de posgrado en la Harvard Graduate School of Education, especializándose en políticas y gestión educativa.Su trayectoria profesional comenzó como maestra en escuelas públicas de Nueva York a través del prestigioso programa Teach for America. Con los años, su trabajo evolucionó hacia proyectos enfocados en la mejora de los planes de estudio y la promoción de la equidad educativa, dejando una huella significativa en la comunidad académica.La noticia de su fallecimiento, difundida este martes 20 de octubre a través de su obituario, representa un nuevo y doloroso capítulo para la emblemática familia Kennedy. Kyle era una de los 34 nietos de Robert F. 'Bobby' Kennedy y Ethel Kennedy. Su padre, Michael Kennedy, falleció trágicamente en 1997, y su madre es Victoria Denise Gifford (hija de Frank Gifford y Maxine Avis Ewart, e hijastra de Kathie Lee Gifford).Este deceso ocurre apenas un mes después de la muerte de su abuela, Ethel Kennedy, quien falleció el 21 de septiembre pasado en la misma residencia de Westwood, Massachusetts. Según declaró la secretaria municipal de Westwood a la revista People, la causa exacta de la muerte de Kyle aún está por confirmarse.En el ámbito personal, Kyle estuvo casada con Liam Kerr. Juntos tuvieron tres hijos: una hija, Josie, que lamentablemente falleció pocos días después de nacer, y dos hijos varones, Conor y Declan, quienes la sobreviven junto con su madre y sus hermanos.Su obituario no solo destaca su brillante carrera en la educación y su incansable apoyo a las personas con discapacidad, sino también su fortaleza física y mental. Era una ávida aficionada a las carreras de larga distancia, logro que culminó de manera destacada al completar el Maratón de Boston en 2019, reflejando la resiliencia y el espíritu de servicio que caracterizaron su vida.