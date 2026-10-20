Fallece a los 42 años Kyle Kennedy, nieta de Robert F. y Ethel Kennedy, en Massachusetts

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Kyle Kennedy, nieta del exfiscal general Robert F. Kennedy y de Ethel Kennedy, falleció a los 42 años en su residencia de Westwood, Massachusetts. Dedicada educadora con estudios en Harvard y Georgetown, su muerte se produce apenas un mes después del fallecimiento de su abuela, dejando un legado de compromiso con la equidad educativa, el apoyo a personas con discapacidad y el deporte de resistencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/10/2026 10:40 AM.
En Internacional y editada el 20/10/2026 10:45 AM.