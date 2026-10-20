JD Vance evita respaldar a Netanyahu de cara a las elecciones en Israel

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El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, evitó respaldar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de cara a las elecciones del 27 de octubre, distanciándose del apoyo total expresado por el presidente Donald Trump. Esta postura responde a la creciente impopularidad de la guerra con Irán, que afecta al Partido Republicano de cara a las elecciones de medio término de noviembre, y a las críticas de Vance sobre supuestos intentos de sectores del gobierno israelí por sabotear las negociaciones con Teherán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/10/2026 01:51 PM.
En Internacional y editada el 20/10/2026 02:02 PM.