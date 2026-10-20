JD Vance evita respaldar a Netanyahu de cara a las elecciones en Israel

De cara a las elecciones que se celebrarán en Israel el próximo 27 de octubre, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha optado por no respaldar al primer ministro Benjamín Netanyahu. Esta decisión marca un contraste notable con la postura del presidente Donald Trump, quien el domingo expresó su apoyo total a "Bibi", describiéndolo como un gobernante "fuerte, valiente y brillante frente a una tremenda oposición, incluso la proveniente del propio Israel".La distancia de Vance no es un hecho aislado, sino parte de un distanciamiento progresivo del apoyo incondicional al aliado israelí, especialmente desde el estallido de la guerra con Irán. Según análisis políticos, la impopularidad de este conflicto está restando apoyos cruciales al Partido Republicano de cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos, programadas para noviembre.En este contexto, el vicepresidente ha endurecido sus críticas hacia la posición de Israel frente a las negociaciones iniciadas por Washington con Teherán, buscando una salida diplomática que la administración estadounidense considera vital para la estabilidad regional y doméstica.La tensión alcanzó un punto crítico el pasado julio, cuando Vance dio un paso más allá en sus declaraciones. El vicepresidente afirmó que parte del gobierno israelí había intentado activamente impedir un acuerdo con Irán, con el supuesto objetivo de prolongar indefinidamente la campaña militar.Estas declaraciones reflejan una fractura creciente dentro de la administración y el partido gobernante sobre cómo manejar la relación con Israel, priorizando Vance una estrategia que no comprometa los intereses electorales republicanos ni las iniciativas de paz de Washington, incluso si esto significa dejar de apoyar públicamente a Netanyahu en un momento electoral clave para el líder israelí.