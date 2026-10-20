México retira más de mil registros de proveedores asiáticos de acero por origen falso

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La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, eliminó más de mil registros de proveedores asiáticos de acero tras verificar que las plantas declaradas en los certificados de importación no existían. Asimismo, el funcionario rechazó categóricamente las acusaciones del gobierno de Donald Trump sobre prácticas de triangulación (transhipment) hacia Estados Unidos, defendiendo los controles mexicanos y exigiendo el levantamiento del arancel del 50% al metal mexicano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/10/2026 09:47 AM.
En Internacional y editada el 20/10/2026 09:56 AM.