México retira más de mil registros de proveedores asiáticos de acero por origen falso

Como parte de las acciones para fortalecer los controles comerciales y verificar la procedencia del metal, el Gobierno de México retiró más de mil registros de proveedores asiáticos de acero. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que la dependencia envió un equipo de inspección a Asia para comprobar la existencia real de las instalaciones señaladas en los certificados de importación presentados por los importadores.Durante estas verificaciones, las autoridades descubrieron que algunas de las plantas declaradas simplemente no existían. “Retiramos todos los que vimos que no son reales, que no son veraces”, afirmó Ebrard, añadiendo que algunos importadores habrían proporcionado datos falsos bajo la suposición de que las autoridades mexicanas no viajarían hasta esos lugares para comprobar la información. Hasta el momento, no se han precisado los países específicos visitados ni las identidades de las compañías involucradas.En el mismo contexto, Ebrard rechazó enfáticamente que México utilice sus exportaciones para triangular acero hacia Estados Unidos, una práctica conocida como transhipment que el gobierno de Donald Trump ha señalado para justificar sus medidas proteccionistas.El secretario detalló que México ya ha entregado a Washington pruebas contundentes sobre los controles que aplica para garantizar el origen de sus exportaciones, asegurando que actualmente no se han identificado operaciones de triangulación comercial en los envíos de este producto. “Hoy en día no identificamos en nuestras exportaciones de acero ‘transhipment’”, señaló.Con base en estos resultados, el Gobierno de México reiteró su rechazo al arancel del 50% que Washington aplica al acero y al aluminio mexicanos, argumentando que estas acusaciones carecen de fundamentos suficientes. Además, Ebrard destacó que Estados Unidos registra actualmente un superávit en el intercambio comercial de este material con México. Como parte de las gestiones para modificar esta medida, se presentó información técnica y detalles de los procesos de fabricación con el objetivo de obtener una respuesta favorable antes de que concluya el año.Más allá del acero, la Secretaría de Economía pretende extender estos mecanismos de verificación y certificación de procedencia para abarcar la mayor parte de las exportaciones mexicanas y, en una etapa posterior, incorporar también el consumo dentro del mercado nacional. Ebrard indicó que estos esfuerzos por fortalecer la identificación del origen de los bienes ya están en marcha en otros sectores estratégicos, como el de la electromovilidad, consolidando una política de Estado orientada a garantizar la transparencia y la legalidad en el comercio exterior del país.