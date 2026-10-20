Mujer de 65 años muere tras un ataque de tiburón en el sureste de Sudáfrica

Una mujer de 65 años perdió la vida este fin de semana tras ser atacada por un tiburón en una popular playa de la ciudad de KuGompo, en el sureste de Sudáfrica. Según confirmó un testigo y amigo de la víctima a la cadena de televisión pública SABC, la mujer era parte de una asociación de nadadores habituales y solía nadar por su cuenta, actividad que realizaba cuando indicó a sus compañeros que se encontraba en apuros.Tras acercarse a ella y sacarla del agua, el testigo identificó dos mordiscos claros: uno en el muslo y otro en la parte superior del brazo. Otro de los miembros del grupo, que ejerce como sanitario, intentó atenderla de inmediato en la arena, pero lamentablemente la mujer fue declarada muerta poco después en la propia playa.Un detalle que ha llamado la atención es que, según su amigo, la mujer llevaba consigo un dispositivo magnético utilizado para ahuyentar a los tiburones, pero parece que este mecanismo de seguridad no funcionó en el momento crítico.El Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS, por sus siglas en inglés) ya ha tomado cartas en el asunto. La coronel Siphokazi Mawisa, vocera provincial de la institución, informó que las fuerzas de seguridad han puesto en marcha una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias exactas del fatal incidente.Este trágico suceso pone de nuevo el foco en la larga costa sudafricana, la cual tiene una historia documentada de encuentros con estos depredadores marinos. De acuerdo con el programa sudafricano de seguridad y conservación de escualos Shark Spotters, el país ha registrado un total de 248 ataques no provocados de tiburones desde 1905.La mayoría de estos incidentes históricos se han concentrado en la provincia del Cabo Oriental, una zona conocida por su rica biodiversidad marina pero también por la presencia de grandes escualos cerca de la costa.