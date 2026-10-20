Mujer de 65 años muere tras un ataque de tiburón en el sureste de Sudáfrica

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Una mujer de 65 años falleció tras ser atacada por un tiburón mientras nadaba en la playa de KuGompo, en el sureste de Sudáfrica. A pesar de que la víctima portaba un dispositivo magnético diseñado para ahuyentar a los escualos, el artefacto no funcionó y fue declarada muerta en el lugar por un sanitario que se encontraba en el grupo. Las autoridades de la SAPS iniciaron una investigación sobre el incidente, que se suma a los 248 ataques no provocados registrados en el país desde 1905.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/10/2026 10:10 AM.
En Internacional y editada el 20/10/2026 10:17 AM.