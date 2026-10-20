El Papa León XIV renueva la Comisión Teológica Internacional con una histórica presencia de mujeres

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El Papa León XIV anunció la nueva composición de la Comisión Teológica Internacional (CTI) para el quinquenio 2026-2031, ampliando el organismo de 28 a 30 integrantes. La reestructuración marca una apertura histórica al duplicar la presencia de laicos y aumentar significativamente el número de mujeres teólogas, consolidando una mayor diversidad geográfica y de estados de vida eclesiales en el asesoramiento doctrinal del Vaticano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/10/2026 10:17 AM.
En Internacional y editada el 20/10/2026 10:22 AM.