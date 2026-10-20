El Papa León XIV renueva la Comisión Teológica Internacional con una histórica presencia de mujeres

Con el objetivo de reequilibrar la representación geográfica y los estados de vida eclesiales, el Vaticano informó que la CTI amplía su cupo total a 30 miembros. La nueva distribución por continentes queda conformada por 13 representantes de Europa, 5 de Sudamérica, 4 de África, 4 de Asia, 3 de Norteamérica y 1 de Australia.Este cambio destaca por un aumento sustancial en la inclusión. El número de teólogas asciende de cinco a ocho (de las cuales cinco son laicas y tres pertenecen a institutos religiosos). Asimismo, la presencia total de laicos se duplicó respecto al periodo previo, alcanzando un total de ocho miembros (tres hombres y cinco mujeres), lo que refleja un esfuerzo deliberado por incorporar voces diversas al debate teológico de la Iglesia.De acuerdo con la lista publicada por la Oficina de Prensa de la Santa Sede y el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la nómina para el periodo 2026-2031 incluye una amplia variedad de perfiles: