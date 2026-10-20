Trump anuncia inminente pacto comercial bilateral con México en mitin de Kansas

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El presidente Donald Trump anunció un inminente acuerdo comercial bilateral con México durante un mitin en Kansas, en una jugada estratégica previa a las elecciones de medio término del 3 de noviembre. El pacto busca aliviar los aranceles a sectores clave mexicanos como el acero y el automotriz, a cambio de endurecer las reglas de origen para frenar a China y aumentar las compras de energía estadounidense.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/10/2026 10:45 AM.
En Internacional y editada el 20/10/2026 10:50 AM.