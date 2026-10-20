Trump anuncia inminente pacto comercial bilateral con México en mitin de Kansas

En un giro inesperado para los mercados internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este lunes que su administración está a punto de concretar un histórico pacto comercial bilateral con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La declaración se produjo durante un multitudinario mitin político en Park City, Kansas, donde el mandatario interrumpió su discurso de política interna para abordar la relación económica con México.Según analistas bilaterales, la aceleración de las negociaciones responde a la urgencia de amarrar el acuerdo antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, donde el Partido Republicano se juega el control total del Congreso. Para México, la firma de este convenio interino representa una victoria estratégica urgente para estabilizar la relación comercial.El gobierno federal mexicano ha presionado activamente para obtener un alivio inmediato a los aranceles estadounidenses aplicados al acero, el aluminio y los automóviles ensamblados en territorio mexicano. Estos sectores han resentido fuertemente las trabas comerciales tras el vencimiento y la falta de renovación del T-MEC en su formato trilateral original a mediados de este año, lo que ha generado incertidumbre en las cadenas de suministro.Desde el lado estadounidense, las negociaciones no han sido concesiones gratuitas. Fuentes cercanas al proceso señalan que la administración de Trump condicionó el retiro de aranceles a que México endurezca de forma severa las reglas de contenido regional automotriz. El objetivo claro de Washington es frenar el avance de las inversiones de China en el sector automotor mexicano.Asimismo, las conversaciones bilaterales han incluido una fuerte presión para concretar alianzas e intercambios obligatorios en el sector energético. Se proyecta un esquema similar al firmado previamente con naciones asiáticas como Corea del Sur, diseñado para que México aumente de forma masiva la compra de productos energéticos e hidrocarburos provenientes de Estados Unidos, brindando así estabilidad y nuevos mercados a los productores locales norteamericanos.