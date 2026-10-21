Aventurero Ash Dykes genera alarma tras 16 horas sin contacto en el peligroso río Congo

El aventurero galés Ash Dykes, de 35 años y con millones de seguidores en redes sociales, encendió las alarmas de su comunidad digital al permanecer más de 16 horas sin dar señales de vida. El 21 de octubre, su equipo publicó un comunicado expresando su preocupación por la falta de contacto.Sin embargo, horas después, se disiparon los peores temores: "Acabamos de recibir un mensaje del teléfono satelital/Garmin de Ash. Todos están a salvo", informaron. La publicación explicó que la incomunicación se debió a una falla en el sistema Starlink y al agotamiento de la batería, lo que impide al grupo enviar videos o actualizaciones completas, limitándolos a transmitir mensajes breves solo cuando logran captar señal con el dispositivo Garmin.Dykes, quien ostenta cinco récords mundiales (incluyendo el cruce en solitario del desierto de Gobi y una caminata por Madagascar padeciendo malaria), se encuentra inmerso en "Project Six", una serie de seis expediciones a los lugares más inaccesibles de la Tierra a lo largo de 12 meses.Su primer desafío consiste en recorrer 698 kilómetros (434 millas) en kayak inflable por el río Sangha, en la cuenca del Congo, desde la República Centroafricana hasta la República del Congo. Este trayecto, iniciado el 8 de octubre con una duración estimada de tres a cuatro semanas, atraviesa la segunda selva tropical más extensa del planeta y contiene el punto más profundo jamás registrado en un río (219 metros). La zona está infestada de cocodrilos e hipopótamos; de hecho, en 2010, el aventurero sudafricano Hendrik Coetzee falleció tras un ataque de cocodrilo en la misma cuenca.La travesía no ha estado exenta de dificultades logísticas y físicas. Antes de internarse en la selva, Dykes enfrentó la pérdida temporal de su equipaje y el rechazo de sus visas, lo que lo obligó a buscar una ruta alternativa por tierra desde Camerún. Ya en el río, el equipo ha lidiado con calor extremo, picaduras constantes y el agotamiento de sus reservas de agua potable.El 20 de octubre, el explorador compartió una dolorosa picadura de un insecto no identificado, advirtiendo a sus seguidores que en la selva el peligro no solo proviene de la "fauna más grande". A pesar de estas adversidades, si completa con éxito esta travesía, Dykes tendrá apenas dos semanas de descanso antes de iniciar su segunda misión en un destino con temperaturas cercanas a los -15℃.