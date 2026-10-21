Aventurero Ash Dykes genera alarma tras 16 horas sin contacto en el peligroso río Congo

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El explorador galés Ash Dykes generó preocupación global tras permanecer más de 16 horas sin contacto durante su expedición en kayak por el peligroso río Congo. Sin embargo, su equipo confirmó que se encuentra a salvo, explicando que la falta de comunicación se debió a una falla en el sistema Starlink y al agotamiento de la batería, lo que limita la transmisión a breves mensajes vía Garmin.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/10/2026 10:25 AM.
En Internacional y editada el 21/10/2026 10:29 AM.